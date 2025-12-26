Salário médio do trabalhador vilhenense não cresce há quase 20 anos, proporcionalmente ao mínimo, veja dados

Publicada em 26/12/2025 às 10h29
Um levantamento feito pelo FOLHA DO SUL ON LINE, baseado em dados históricos do IBGE de 2006 a 2023 revela uma realidade preocupante para o trabalhador de Vilhena: o salário médio no município está "andando de lado" há quase duas décadas quando comparado ao salário mínimo nacional.
Há 20 anos o trabalhador local recebia 2,3 salários mínimos e, no dado mais atualizado de 2023, ganhou apenas 2,2 salários mínimos. Enquanto o valor em reais do piso salarial do país teve um reajuste acumulado de 277,1% no período, o salário médio em Vilhena cresceu apenas 260,7%.
Essa diferença de quase 17 pontos percentuais indica que o trabalhador local perdeu terreno. Na prática, o salário médio em Vilhena hoje compra menos "salários mínimos" do que comprava em 2006, demonstrando que o trabalhador está mais próximo de ganhar o menor salário permitido por lei do que estava há 20 anos.
Em 2006, o salário médio em Vilhena era de 2,3 salários mínimos (equivalente a R$ 805,00 na época). Após 17 anos de variações econômicas, o dado mais recente de 2023 mostra que a média salarial da cidade caiu para 2,2 salários mínimos (R$ 2.904,00). Veja gráficos anexo à matéria.
Ou seja, apesar do valor em reais ser numericamente maior, o poder do salário médio vilhenense em relação ao piso nacional diminuiu. O auge do poder de compra local ocorreu em 2011, quando a média chegou a 2,6 salários mínimos, mas desde então o município não conseguiu sustentar esse patamar.
A situação de Vilhena reflete um problema ainda mais agudo em nível estadual. Comparando as duas tabelas, observa-se que Rondônia como um todo sofreu um achatamento salarial mais severo que o de Vilhena.
Enquanto Vilhena subiu 260,7%, a média do Estado de Rondônia cresceu apenas 204,1%, ficando muito abaixo da correção do salário mínimo (277,1%). Em 2006, a média salarial de Rondônia era de 3,1 salários mínimos. Em 2023, esse número despencou para 2,5.
A notícia boa para os vilhenenses é que, embora a cidade apresente uma média salarial nominal menor que a do Estado (R$ 2.904 contra R$ 3.300 em 2023), o município conseguiu segurar melhor a queda proporcional ao longo dos anos, evitando o declínio abrupto visto na média estadual.
Apesar do achatamento em relação ao salário mínimo, outro dado positivo para o trabalhador é que os salários médios em Vilhena e no Estado conseguiram superar a inflação acumulada. Entre 2007 e 2023, a inflação total registrada foi de 98,2%.
No mesmo período, o crescimento do salário médio em Vilhena avançou 136,8 pontos percentuais, enquanto a média rondoniense cresceu 116,2 pontos percentuais. Isso significa que, na prática, houve um ganho real de poder de compra em relação aos preços de produtos e serviços, mesmo que esse avanço tenha sido mais lento do que a valorização do piso nacional de salários.
Evolução do Salário Médio em Vilhena (Em Salários Mínimos)
Ano Média em Vilhena (em SM) Salário Mínimo do Ano
2006 2,3 R$ 350
2011 2,6 (Auge) R$ 545
2016 2,0 (Mínima) R$ 880
2023 2,2 R$ 1.320
Comentários
Seja o primeiro a comentar!