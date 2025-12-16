Regional Cone Sul reúne mais de 1.300 trabalhadores da educação em confraternização

Publicada em 16/12/2025 às 08h32
O dia 13 de dezembro foi de festa, encontro, conversa e reconhecimento para a educação no Cone Sul. Mais de 1.300 trabalhadoras e trabalhadores se reuniram na confraternização organizada pela Regional Cone Sul do SINTERO, em um momento que marcou o fechamento das atividades de 2025 e o fortalecimento da unidade da categoria.
Depois de um ano intenso, de enfrentamentos e muito trabalho nas escolas, o encontro foi pensado como um gesto de valorização. Um espaço para respirar, se reencontrar e lembrar que a luta não é individual, ela é coletiva. Teve brindes, partilha e um jantar preparado pelo chef Isaías, cuidado em cada detalhe para acolher quem faz a educação pública acontecer todos os dias.
Para garantir que ninguém ficasse de fora, a Regional organizou caravanas com saídas de Colorado do Oeste, Cabixi e Cerejeiras, permitindo a participação de filiados e filiadas de toda a região. A música também fez parte da noite, com Andressa Venceslau no pré-show e Gisele Freitas no show principal.
A presidenta do SINTERO esteve presente, acompanhada por diretores e diretoras da Executiva Estadual e das regionais. Em sua fala, parabenizou a Direção da Regional e falou da alegria de ver a categoria reunida. Ela disse que cada encontro lembra por que o sindicato existe: para caminhar junto, nos momentos difíceis e também nos de celebração. Dioneida afirmou que o trabalho continua em 2026, com o mesmo compromisso com quem está todos os dias dentro da escola, fazendo a educação pública resistir.
Para a Direção da Regional Cone Sul, a confraternização foi um gesto de reconhecimento. Um agradecimento direto a cada trabalhadora e trabalhador que, mesmo diante das dificuldades, segue sustentando a escola pública e a luta coletiva. Cuidar de quem luta também é tarefa do sindicato e isso faz parte da essência do SINTERO.
