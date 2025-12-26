Projeto da Paróquia Nossa Senhora do Seringueiro é aprovado pelo Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB

Publicada em 26/12/2025 às 11h32
A Paróquia Nossa Senhora do Seringueiro, Catedral da Diocese de Guajará-Mirim, foi contemplada pelo Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) da CNBB com a aprovação do projeto “Entre as florestas que cantam e as águas que correm, indígenas cuidam da Casa Comum”.
O projeto foi elaborado pelas Irmãzinhas da Imaculada Conceição, em parceria com o vigário paroquial, padre Gustavo Orlandin, e com o apoio do pároco, padre Wilian Lino Orcesi.
A iniciativa tem como objetivo dar continuidade aos trabalhos de formação e promoção humana já realizados junto às comunidades indígenas ribeirinhas da região — especialmente nas aldeias de Sagarana, Baía da Coca, Pedral, Urusary e Ricardo Franco — locais de difícil acesso e grande riqueza cultural.
Inspirado no Eixo 3 da Campanha da Fraternidade 2025 – “Para uma ecologia integral”, o projeto prevê a realização de trocas de experiências, atividades manuais e gastronômicas, além de formações voltadas à consciência ambiental e à valorização da cultura dos povos originários.
Entre os objetivos, estão o esclarecimento sobre direitos e deveres dos povos indígenas e a formação para o cuidado com a Casa Comum, reconhecendo os povos amazônicos como guardiões da natureza e de sua diversidade.
Durante as visitas missionárias, também será dada continuidade ao processo de catequese e às celebrações que já acontecem nas comunidades.
A Paróquia Nossa Senhora do Seringueiro agradece à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), responsável pelo Fundo Nacional de Solidariedade, e a todos que colaboram por meio da coleta realizada no Domingo de Ramos.
Unidos em oração, pedimos que este projeto produza muitos frutos, fortalecendo a missão evangelizadora e o compromisso com a vida, com os povos e com o cuidado da criação.
Fonte e imagem: Padre Gustavo Orlandin
