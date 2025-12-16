Prefeitura de Jaru divulga projetos habilitados em edital de chamamento público

Publicada em 16/12/2025 às 08h28
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (12), o resultado final da etapa de habilitação das propostas inscritas no edital de chamamento público nº 03/Semecelt/2025, destinado a apoiar a execução de ações culturais no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB.
Os proponentes listados como habilitados estão aptos a darem prosseguimento no processo, conforme previsto no edital. Os recursos interpostos também foram avaliados e publicados na portaria nº 46, também publicada no Diário Oficial.
CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AOS RESULTADOS:
https://transparencia.jaru.ro.
https://transparencia.jaru.ro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!