Polícia Civil recupera caminhão furtado na zona rural de Alto Paraíso

Publicada em 15/12/2025 às 08h50
A Polícia Civil de Rondônia recuperou, neste final de semana, um caminhão que havia sido furtado e estava sendo procurado desde o registro da ocorrência. As equipes policiais se deslocaram ao município de Alto Paraíso após receberem informações sobre a possível localização do veículo.
As diligências foram realizadas ao longo dos dias, resultando na localização do caminhão abandonado em uma área rural, na Linha C-80. O veículo foi confirmado como o mesmo descrito no registro de furto.
Após a localização, o caminhão foi conduzido até a área urbana de Alto Paraíso para os procedimentos iniciais. O proprietário foi informado e se deslocou até o município para reaver o bem e apresentá-lo formalmente na delegacia, permitindo a continuidade dos trâmites legais.
A ação reforça o trabalho contínuo da Polícia Civil de Rondônia no enfrentamento aos crimes patrimoniais e na recuperação de veículos furtados no estado.
