ENTREVISTA/PARTE 2

“Não tenho nenhum interesse em ser candidato ao governo”, afirma Léo Moraes; prefeito relata conversas com Marcos Rogério e Fúria

Chefe do Executivo na Capital diz que o Podemos discute candidaturas próprias e cita o prefeito de Vilhena, Delegado Flori, como gestor com resultados na área da saúde