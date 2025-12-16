Hospital Municipal e CREMERO promovem capacitação em urgência e emergência para médicos da rede pública

Publicada em 16/12/2025 às 09h06
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, no último sábado (13), uma capacitação em Urgência e Emergência voltada aos médicos que atuam no Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A formação ocorreu das 8h às 18h, no auditório da UNIMED de Ji-Paraná, espaço cedido para a realização do curso em razão do número de inscritos, que chegou a 70 profissionais. A capacitação foi promovida em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (CREMERO) e ministrada pelo médico Dr. Maxwendell Gomes Batista.
O curso teve como principal objetivo o aprimoramento técnico dos profissionais, com foco especial nos médicos que ingressaram recentemente na rede municipal por meio de processo seletivo, fortalecendo a qualificação da assistência prestada à população, especialmente nos atendimentos de urgência e emergência.
A iniciativa integra as ações contínuas da gestão municipal para investir na qualificação dos profissionais de saúde, garantindo mais segurança e eficiência nos atendimentos. A capacitação foi realizada sem custos para o município, reforçando o compromisso com a boa gestão dos recursos públicos e com a melhoria permanente dos serviços ofertados à população.
A Prefeitura de Ji-Paraná destaca a importância da parceria com o CREMERO e o apoio institucional dos profissionais envolvidos, que contribuem diretamente para o fortalecimento da rede pública de saúde.
