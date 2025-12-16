Formação do SINTERO debate Piso Salarial e PL 2.531/2021 com técnicos e técnicas em educação

Publicada em 16/12/2025 às 08h23
A Regional Norte do SINTERO realizou, no dia 12 de dezembro, uma formação voltada aos técnicos e técnicas em educação, com foco no Piso Salarial da categoria e nos principais pontos do Projeto de Lei nº 2.531/2021, que institui a Política Nacional de Valorização das/dos Profissionais da Educação.
O encontro aconteceu na Sede Social do SINTERO e teve início com um coffee break de acolhida, promovendo integração entre as/os participantes. A atividade teve como objetivo esclarecer os impactos do projeto de lei na carreira dos técnicos e técnicas, contextualizar o debate nacional sobre valorização profissional e fortalecer a participação da categoria em torno de um tema estratégico para a educação pública.
A programação da manhã contou com palestra do ex-presidente do SINTERO e atual secretário-geral do sindicato, Manoel Rodrigues, que apresentou os aspectos centrais do PL 2.531/2021, explicou as etapas de tramitação da proposta no Congresso Nacional e dialogou com a categoria sobre os desafios relacionados à construção de um piso salarial que represente valorização real.
Questionado sobre a importância de formações como esta, o técnico educacional Anderson Trajano destacou que o espaço contribui para ampliar o entendimento da categoria sobre os debates que impactam diretamente a valorização profissional.
“Essas formações são fundamentais para que a gente tenha esclarecimento sobre tudo o que acontece ao longo do ano letivo e sobre o debate da valorização que o SINTERO vem trazendo para a categoria. Estamos discutindo o PL 2.531/2021, entendendo como ele tramita na Câmara, passa pelas comissões e segue até o Senado para aprovação e sanção presidencial”, afirmou.
A merendeira escolar Érica Verusca também ressaltou a importância do momento formativo, especialmente como espaço de escuta e participação da base.
“Momentos como este são muito importantes para sanar dúvidas, trocar opiniões e dar feedbacks que podem ser levados até Brasília. Quem sabe, a partir da nossa contribuição, seja possível promover mudanças que resultem em mais valorização profissional para a categoria”, destacou.
Para Manoel Rodrigues, a formação integra a estratégia do SINTERO de fortalecer o debate coletivo sobre valorização profissional e acompanhar, de forma crítica, as discussões legislativas que impactam a educação pública. Segundo ele, o SINTERO sempre atuou e apoiou o PL nº 2.531/2021, mas mantém uma posição firme quanto à necessidade de aperfeiçoamento do texto.
“Sempre apoiamos o PL 2.531/2021. O que reivindicávamos e continuamos reivindicando é que o texto venha com valorização real, sem vícios de origem, e que seja construído de forma correta e coerente com as necessidades de quem está na base da educação. A luta do SINTERO é para que essa política seja eficaz na vida profissional de cada técnica/o”, afirmou.
No período do almoço, as/os participantes compartilharam um momento de convivência e integração, com feijoada servida e apresentação musical ao vivo do cantor Cleber Guidini, fortalecendo os laços entre os trabalhadores e trabalhadoras da educação em um ambiente de confraternização.
O SINTERO avalia a formação como um momento importante de troca, aprendizado e fortalecimento da categoria. Além de esclarecer dúvidas e aprofundar o debate sobre o PL 2.531/2021, a atividade reforçou a importância de a base estar informada, organizada e participando ativamente das discussões que impactam diretamente a valorização dos profissionais da educação. Para o sindicato, investir em formação é seguir construindo, junto com os trabalhadores e trabalhadoras, caminhos concretos de luta e defesa de direitos.
