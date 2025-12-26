Espigão do Oeste se prepara para celebrar a virada do ano com uma grande festa

Publicada em 26/12/2025 às 08h58
O Réveillon 2026 não é sobre luxo, é sobre cuidado, pertencimento e amor pela nossa gente. Uma festa simples, construída com o coração, pensada em cada detalhe para você, para sua família, para quem faz Espigão D’Oeste ser o que é todos os dias.
Esse evento só se torna possível graças à união e à parceria do nosso comércio local, Poder Legislativo, que acredita, apoia e caminha junto com o município. Quando o comércio e a comunidade se unem, quem ganha é o povo, ganha a cidade, ganha a esperança de um novo ano melhor.
Celebrar a virada do ano é mais do que festa, é dizer que cada morador importa, que cada história tem valor e que Espigão D’Oeste merece momentos de alegria, encontro e renovação. Você merece estar ali, sorrindo, abraçando quem ama e começando 2026 com fé, música e emoção.
Dia 31 de dezembro, a partir das 22h, na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot. Vamos juntos viver uma noite especial, feita para tocar o coração de cada espigãoense.
Espigão D’Oeste, essa festa é sua.
