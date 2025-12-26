ENERGISA investe cerca de R$ 130 mil em projeto de eficiência energética em lar de idosos

Publicada em 26/12/2025 às 10h21
O Lar do Idoso Manoel Clemente de Souza, em Jaru, região central de Rondônia, recebeu um importante projeto de modernização energética que vai garantir mais conforto aos moradores, reduzir custos e reforçar práticas sustentáveis. A iniciativa foi realizada pela Energisa Rondônia, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com investimento de quase R$ 130 mil.
Como parte do projeto, cerca de 15 aparelhos de ar-condicionado antigos foram substituídos por modelos mais modernos e eficientes. A modernização prevê uma redução superior a 50% no consumo de energia elétrica da instituição, impacto direto na conta de luz e no conforto dos idosos atendidos, especialmente nos períodos de calor intenso.
A economia anual estimada é de, aproximadamente, 19 MWh (megawatt-hora), unidade que mede a quantidade de energia consumida, volume suficiente para atender o equivalente a cerca de oito residências populares, considerando um consumo médio de 200 kWh (quilowatt-hora) por mês.
Sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente
Além da economia financeira, o projeto também traz ganhos ambientais relevantes. A ação evita a emissão de cerca de 0,7 tonelada de CO₂ (dióxido de carbono) por ano na atmosfera, contribuindo para a redução dos impactos ambientais e reforçando a importância do uso consciente da energia.
Para o analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, Rérisson Bessa, a iniciativa vai além da troca de equipamentos.
“Investir em eficiência energética é investir em pessoas. Em instituições como o Lar do Idoso, essa modernização garante mais conforto, reduz despesas e permite que os recursos economizados sejam direcionados para outras necessidades essenciais, sempre com foco na sustentabilidade”, destaca.
A modernização integra a série de investimentos da Energisa em Rondônia. Desde 2018, mais de R$ 65 milhões foram destinados a projetos de eficiência energética no estado, modernizando estruturas públicas e promovendo um atendimento mais sustentável e preparado para quem mais precisa.
