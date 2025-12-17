Costa Marques se aproxima da implantação do Plano de Carreira da Educação

Publicada em 17/12/2025 às 14h32
Na segunda-feira (15/12), o SINTERO participou de uma reunião com a Prefeitura de Costa Marques para tratar dos últimos detalhes para a implantação do Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais da educação no município.
O encontro contou com a presença do prefeito Fabiomar Agostini, da vice-prefeita Nilva Borges, do procurador-geral Marcos Franco, da diretora da Regional Guaporé do SINTERO, Fátima Barbosa, e da delegada de base, Camila Freitas.
Durante a reunião, o prefeito destacou que trabalhou junto à equipe nos últimos meses, realizando diversos encontros, para que o plano fosse concluído ainda este ano e implantado em janeiro de 2026. Segundo ele, a intenção é que as/os profissionais da educação tenham seus direitos garantidos de forma clara e organizada.
O SINTERO é a voz de cada trabalhador e trabalhadora nesse processo e participa para garantir que o plano realmente oriente a gestão de forma efetiva e que os profissionais da educação vejam suas conquistas refletidas no dia a dia.
