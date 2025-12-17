Publicada em 17/12/2025 às 14h27
Brasília, 15 de Dezembro de 2025 – A luta dos servidores da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) por sua sobrevivência e reestruturação foi o tema central de um bate-papo informativo entre o Secretário Geral da CONDSEF, Sérgio Ronaldo, e o Presidente do Sindsef/RO, Almir José.
Os líderes sindicais relembraram o período crítico do início de 2023, quando a Medida Provisória 1156/2023 (que caducou), publicada em 1º de janeiro daquele ano, sinalizava para a extinção da FUNASA coincidentemente no mesmo período em que Almir José assumiu a presidência do Sindsef/RO.
*A Vitória Contra a Extinção e a Força da Luta*
Almir José destacou a mobilização histórica dos trabalhadores como o fator decisivo para reverter a decisão governamental.
“Quem faz as leis são as lutas. E foi uma luta muito grande pra gente fazer com que o governo fosse demovido dessa decisão maluca de extinguir a Funasa,” afirmou Sérgio Ronaldo, complementando que o governo foi obrigado a recuar.
A CONDSEF encampou a luta, e o movimento de servidores, sindicatos e entidades garantiu que a Fundação resistisse à extinção. Segundo Sérgio, a luta no Congresso Nacional e as manifestações em Brasília foram fundamentais para que a MP caducasse.
A vitória imediata resultou na retirada da logomarca do Ministério das Cidades do prédio da FUNASA em Brasília e a recolocação da identidade visual da Fundação.
*Reestruturação Urgente: Força de Trabalho Insignificante*
Apesar da vitória contra a extinção, os líderes sindicais alertam que o desafio da reestruturação da FUNASA está apenas começando.
Almir José e Sérgio enfatizaram que, no momento, a força de trabalho da Fundação é insignificante em relação à sua missão e à demanda social que precisa cumprir, com um quadro que não chega a 1.500 servidores.
“A Fundação precisa ser reestruturada. Sua força de trabalho hoje é insignificante com relação à missão que essa Fundação tem,” alertou Sérgio, que é oriundo da FUNASA e atua mesmo após aposentado nas lutas da categoria.
A Mesa Setorial como Prioridade
A expectativa da categoria está agora concentrada na Mesa Setorial, instalada pelas entidades sindicais, que servirá como o principal fórum de negociação para a reestruturação.
• Pauta de Reivindicações: Os temas da reestruturação, ampliação da força de trabalho e condições para que os servidores possam cumprir plenamente suas atribuições estão na pauta da mesa.
• Andamento Lento: Houve apenas uma reunião no decorrer deste ano, mas a CONDSEF e o Sindsef/RO se comprometem a pressionar o governo para dar prioridade às tratativas.
O Presidente do Sindsef/RO, Almir José, finalizou a entrevista reforçando a necessidade de manter a mobilização, pois o governo, após não conseguir a extinção formal, parece tentar “sufocá-la por inanição” ao não prover as condições necessárias para o trabalho.
“Estaremos juntos nessa caminhada… A união dos trabalhadores que vão conseguir reverter essa situação,” concluiu Almir José.
