XI Mostra Cultural reúne alunos dos CMACEs em um grande espetáculo de arte, música e dança em Porto Velho

Publicada em 05/11/2025 às 12h02
A Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio dos Centros Municipais de Arte, Cultura e Educação (CMACEs) Laio, Som na Leste e Jorge Andrade, realiza nos dias 11, 12 e 13 de novembro, sempre a partir das 19h, a XI Mostra Cultural, no Teatro Palácio das Artes, localizado na avenida Presidente Dutra, 4183, bairro Olaria, em Porto Velho.
O evento é um dos mais tradicionais da rede municipal de ensino, reunindo alunos e professores em uma celebração que valoriza o talento, a criatividade e o aprendizado artístico desenvolvido ao longo do ano letivo. Nesta edição, o público poderá apreciar uma programação diversificada, com apresentações de dança, música e coral, envolvendo crianças, jovens e adultos.
Cada dia da Mostra é dedicado a um dos centros participantes:
11/11 – CMACE Laio
12/11 – CMACE Som na Leste
13/11 – CMACE Jorge Andrade
Entre as atrações estão as apresentações de Baby Ballet, com coreografias como “Festa no Safari”, “Leoas” e “Asa Branca”, sob orientação da professora Tailô Cristina. A dança também estará presente com performances do Ballet Juvenil e grupos de dança criativa e street dance, coordenados pelos professores Marcos Assunção, Elisângelo, Monika e Isaura.
Na área musical, o público poderá prestigiar o trabalho das bandas, corais e grupos de musicalização infantil e juvenil, com repertórios que vão do clássico “Hallelujah” (G. F. Handel) à energia de “It’s My Life” (Bon Jovi), além de sucessos nacionais como “Aquarela do Brasil”, “Pra Não Dizer que Não Falei das Flores” e “Voando pro Pará”.
Professores como Maestro Matusalém Costa, Alessandra, Dirceu Rodrigues, Álvaro Ramalho, Natan Nery, Raquel Cabral, Bernardo, Rodrigo e Rômulo coordenam as apresentações musicais, que destacam a diversidade de estilos e instrumentos, incluindo violão, guitarra, flauta, saxofone e canto coral.
Segundo o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, a XI Mostra Cultural reafirma o compromisso da Semed e dos CMACEs com a educação integral, unindo arte e aprendizado em experiências que fortalecem a expressão, a sensibilidade e a convivência. "O evento é gratuito e aberto ao público, com apresentações que prometem encantar pela beleza e emoção das produções artísticas escolares", destacou.
