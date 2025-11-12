UNIR promove fórum estadual do movimento Hip Hop

Publicada em 12/11/2025 às 16h17
Neste domingo (16), a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), realizará na UNIR-Centro a primeira edição do Fórum do Movimento Hip Hop de Rondônia.
O evento tem como objetivo discutir as diretrizes do movimento no estado, e contará com uma programação diversificada ao longo do dia, incluindo duas mesas de debate, oficina de slam, pockets shows, batalha de rap e um sarau com microfone aberto para apresentação de novos talentos.
A iniciativa é proposta pelo Barras Maning Arretadas (BMA), plataforma de Hip Hop registrada na UNIR como projeto de inovação tecnológica e iniciação científica.
O Fórum conta com o apoio da Construção Nacional do Hip Hop, da Corporação de Casas de Cultura de Hip Hop do Brasil (C3H2B) e da Universidade Hip Hop Brasil. A Construção Nacional tem produzido um extenso inventário histórico com mais de seis mil páginas sobre o movimento no país, com o objetivo de transformar o Hip Hop em Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, junto ao IPHAN. Já a C3H2B trabalha pela criação de Casas de Hip Hop em todos os estados brasileiros, em parceria com o Ministério da Cultura. A Universidade Hip Hop Brasil, por sua vez, foi contemplada com terreno público federal para a construção da primeira universidade brasileira voltada aos saberes do Hip Hop.
O evento também conta com o apoio da Associação Etnoambiental Kanindé e da Cooperativa Conectado de Periferias, que atuam há anos no fortalecimento do Hip Hop em Rondônia e de iniciativas culturais em comunidades de Porto Velho.
Sobre o Barras - O BMA tem se destacado nacional e internacionalmente, com participações em eventos de instituições renomadas, como a Harvard University, e apresentações em países como Moçambique, Irlanda e França. Em outubro, o projeto conquistou o terceiro lugar no Congresso Brasileiro de Folkcomunicação, realizado no Rio de Janeiro, com o seu podcast sobre cultura urbana.
Com o apoio de instituições nacionais do movimento Hip Hop, o BMA recebeu a missão de promover fóruns e debates sobre o tema em cinco cidades de Rondônia — Porto Velho, Cacoal, Candeias do Jamari e Ariquemes — e uma no Acre, Rio Branco, fortalecendo o diálogo sobre o papel social, artístico e educacional do Hip Hop na Amazônia.
Programação do Evento
|
Horário Estimado
|
Atividade
|
Observações
|
Manhã
|
Abertura / recepção
|
Credenciamento ou recepção (horário exato não informado).
|
Manhã (09h)
|
Mesa de Debate 1 – “Construção do Hip Hop na Floresta: territórios, memórias e futuro”
|
Com: Carlos Mossoró, Sandra Braids, Mano André, Dimenó, Thaís Santos;
Mediação: Ana Laura Gomes.
|
Em seguida (10h30)
|
Mesa de Debate 2 – “Mulheres do Hip Hop em Rondônia: memória, organização e fortalecimento”
|
Com: Sandra Braids, Senny Lemos, Majestade MC, Negra Mari, Báh Iori, Jhuka Andrade;
Mediação: Laura Graziele.
|
Tarde (13h30)
|
Oficina “Poetry Slam”
|
Formato de poesia falada, com participação do público.
|
Após oficina
(15h)
|
Lançamento da Cypher “Crítica Social”
|
Produção coletiva com rappers Lavida, Nego Drama, Nycx, Jovem Apolo, Mano André e Carlos Mossoró; introdução: MC Velhote; interlúdio: Ana Laura Gomes.
|
A partir das 15h30
|
Pocket Shows
|
Apresentações de: Negra Mari, Encruza Rec, Báh Ióri, Nei Mura, Mano André, MC Geno, Carlos Mossoró, Sandra Braids, Kaemizê, Vision Apache, Majestade, O Flores e Jhuka Andrade.
|
A partir das 20h
|
Batalha de Rap (formato “Conhecimento”)
|
Participação de 16 MCs, incluindo convidados do interior: Thaís Santos, Kadrosh e Jullyn.
|
Encerramento (23h)
|
Momento de Sarau / Microfone Aberto
|
Espaço para novos talentos e fechamento do evento.
Fórum do Movimento Hip Hop de Rondônia
Data: 16 de Novembro (Domingo)
Local: Av. Pres. Dutra, 2965 - Olaria, Porto Velho - RO, 76801-058 (UNIR-Centro)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!