Solidariedade marca ação inédita do governo no distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré

Publicada em 04/11/2025 às 14h37
No dia 1º de novembro, o governo de Rondônia realizou uma coleta itinerante histórica no distrito de Jacinópolis, pertencente ao município de Nova Mamoré. A ação, de iniciativa da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), foi organizada pelo Hemocentro de Ariquemes, com o apoio de servidores da sede em Porto Velho, e marcou a primeira vez que uma coleta desse tipo foi realizada na localidade.
No total, 96 candidatos à doação foram atendidos, resultando em 82 bolsas de sangue coletadas e 16 novos cadastros de medula óssea (HLA). Moradores do distrito e de comunidades vizinhas se deslocaram para participar da ação. A maioria dos doadores realizou a doação pela primeira vez, demonstrando o impacto e a importância das coletas itinerantes para levar esperança e vida a todos os cantos do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada bolsa de sangue representa uma chance de vida. “Em cada ação, o governo evidencia o resultado de planejamento, investimento e, acima de tudo, da solidariedade da população”, salientou.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, ressaltou que “estar em Jacinópolis foi um marco para todos. Cada sorriso, cada doação e cada gesto de solidariedade mostram o quanto é importante a solidariedade das pessoas.”
AÇÃO QUE RENOVA VIDA
A coleta aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro Mendes Cardoso, onde a comunidade local se reuniu em peso. O evento reforça a importância das coletas itinerantes que permitem que pessoas de localidades distantes também possam exercer o gesto de doar sangue, contribuindo para o abastecimento dos estoques e para o salvamento de vidas em todo o estado.
Quer doar sangue? Veja os requisitos básicos:
Estar em boas condições de saúde;
Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos com autorização dos pais ou responsáveis);
Pesar 50 quilos ou mais;
Apresentar documento oficial com foto;
Estar alimentado e descansado.
