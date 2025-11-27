Sistema “Criança Segura” é implantado no Parque da Cidade para evitar desaparecimentos

Publicada em 27/11/2025 às 16h31
A Prefeitura de Porto Velho implantou, no Parque da Cidade, o sistema “Criança Segura", uma medida criada para evitar o desaparecimento de crianças durante o Natal Porto Velho Luz 2025. A iniciativa oferece mais segurança às famílias que frequentam o espaço durante o período de maior fluxo de visitantes.
O procedimento é simples: ao chegar ao Parque da Cidade, pais ou responsáveis podem se dirigir ao ponto de cadastramento, onde informam os dados básicos da criança e o telefone para contato. Ao final do processo, é entregue um crachá individual com QR Code, que reúne as informações necessárias para localização dos responsáveis.
Se a criança se afastar dos pais, qualquer pessoa que a encontre poderá levá-la até o próprio ponto de cadastramento. A equipe lê o QR Code e aciona imediatamente o responsável. O crachá é reutilizável e pode ser usado em todas as visitas ao parque.
A medida responde a uma das maiores preocupações de quem frequenta o local: o risco de desencontros em meio ao grande público. O fluxo previsto para 2025 é ainda maior devido às atrações inéditas e à ampliação da decoração natalina.
NATAL PORTO VELHO LUZ
O sistema Criança Segura integra o conjunto de ações planejadas para o Natal Porto Velho 2025, que será realizado com investimento menor que no ano anterior e com expansão da decoração. O Parque da Cidade será o principal ponto de celebração, reunindo atrações como:
Árvore de Luz no Lago
Pista de Patinação no Gelo
Vila Natalina Gourmet com 40 casinhas temáticas
Casa do Papai Noel com neve
Espaço de Neve
Outros pontos da cidade e dos distritos também receberão decoração especial, como a Avenida Sete de Setembro, Praça Jonas Pedrosa, Jatuarana, Amador dos Reis, Prédio do Relógio e a Locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!