SINTERO vai à SEDUC: veja o que está confirmado na folha de novembro dos servidores e servidoras estaduais

Publicada em 13/11/2025 às 08h24
Nesta quarta-feira, 12 de novembro, o SINTERO esteve na Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), representado pela presidenta Dioneida Castoldi, pela secretária de Finanças Léo Simão e pela secretária de Assuntos Jurídicos Márcia Cristina.
Entre as pautas discutidas estavam o abono, o auxílio-alimentação, o auxílio-deslocamento e o pagamento das licenças-prêmio em pecúnia e verbas rescisórias.
A SEDUC confirmou que haverá abono no mês de dezembro. Segundo o Setor de Orçamento, na próxima segunda-feira (17 de novembro) será realizada uma reunião com o SINTERO para oficializar e detalhar as informações.
Durante a visita, o SINTERO também confirmou, junto ao setor de folha de pagamento da Seduc, que constam na folha de novembro os seguintes valores:
Auxílio-alimentação: R$ 500,00;
Retroativo do auxílio-alimentação: R$ 247,00, referente aos meses de setembro e outubro;
Auxílio-deslocamento (antigo auxílio-transporte): R$ 200,00, destinado a trabalhadoras e trabalhadores ativos que recebem até quatro salários mínimos na base do IRF;
Retroativo do auxílio-deslocamento: referente aos meses de setembro e outubro, que será pago como complemento dos valores já recebidos.
Além disso, foi confirmada a previsão de pagamento das licenças-prêmio em pecúnia e das verbas rescisórias, que devem somar mais de R$ 15 milhões e serão quitadas ainda no mês de novembro, beneficiando um grande número de trabalhadoras e trabalhadores da educação.
O SINTERO destaca que está à disposição das trabalhadoras e trabalhadores em educação para tirar dúvidas, oferecer informações atualizadas e seguir lado a lado na luta por valorização e respeito.
