Sebrae Rondônia reforça compromisso com a ação climática durante a COP30

Instituição destaca o protagonismo dos pequenos negócios amazônicos na construção de uma economia de baixo carbono
Durante a COP30, em Belém (PA), o Sebrae Nacional reafirmou, nesta terça-feira (11), seu compromisso com a mobilização global em favor dos pequenos negócios diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Responsável por apoiar 23,6 milhões de micro e pequenas empresas em todo o Brasil, a instituição assinou um documento internacional que propõe a inclusão das MPEs nas políticas públicas voltadas à transição para uma economia de baixo carbono.
A iniciativa, realizada em parceria com a We Mean Business Coalition e o SME Climate Hub, busca engajar governos e lideranças globais para fortalecer a capacitação e a adoção de práticas sustentáveis pelos pequenos negócios. Segundo o SME Climate Hub, as MPEs representam 90% das empresas do planeta e mais da metade do PIB mundial, mas 80% ainda carecem de apoio ou conhecimento sobre incentivos climáticos, lacuna que o Sebrae pretende ajudar a preencher.
O documento apresentado propõe políticas públicas que ampliem o engajamento das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), facilitem o acesso a informações e financiamentos verdes e valorizem casos de sucesso. A ação conta com o apoio de instituições internacionais como o International Trade Centre (ONU/OMC), a SME United, o B Lab, o Centre for Climate Engagement da Universidade de Cambridge e o CEBDS.
O Sebrae em Rondônia tem papel estratégico na COP30, representando os pequenos negócios da Amazônia, região que está no centro das discussões climáticas globais. A presença da instituição reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização das cadeias produtivas que unem economia e conservação ambiental.
Rondônia tem se destacado em áreas como bioeconomia, inovação verde e empreendedorismo sustentável. O Sebrae trabalha para que produtores e microempreendedores, tanto rurais quanto urbanos, cresçam de forma competitiva e ambientalmente responsável, com destaque para as cadeias do café, cacau e mel, que expressam o potencial econômico e social do estado.
Na COP30, o Sebrae em Rondônia atua como ponte entre o global e o local, conectando empreendedores rondonienses a redes internacionais, promovendo acesso a novas tecnologias e incentivando práticas que reduzem o impacto ambiental. Mais do que representar o estado, a instituição leva exemplos concretos de como é possível gerar renda, inovação e qualidade de vida a partir do uso sustentável dos recursos amazônicos, fortalecendo a imagem de Rondônia como um território protagonista na agenda climática e na construção de um futuro verde.
Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a COP30 é emblemática por dar visibilidade aos produtos amazônicos com valor agregado e compromisso socioambiental. “A conferência traz os holofotes para produtos que contam histórias de comunidades e representam algo maior. A loja colaborativa, que também reuniu produtos rondonienses, é uma vitrine capaz de transformar realidades. O Sebrae mergulhou no tema e está apresentando ativações relevantes para o mundo neste evento global. É estratégico para que os produtos amazônicos ganhem competitividade e escalem suas produções”, destacou.
Durante a conferência, o Sebrae participa com um estande de 400 m² na Green Zone, que oferece uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade cultural do país. O espaço reúne debates, rodadas de negócios e uma loja colaborativa com produtos da bioeconomia.
De 10 a 21 de novembro, a programação une conteúdo, cultura e sensorialidade, com exibição de produções audiovisuais, apresentações artísticas e degustações regionais. No Parque Belém Porto Futuro, a Zona do Empreendedorismo (En-Zone) promove conexões entre empreendedores amazônicos e investidores.
Acompanhe as ações e histórias de empreendedores rondonienses que estão transformando a sustentabilidade em oportunidade na cobertura especial do Sebrae sobre a COP30.
