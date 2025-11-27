Sebrae RO celebra trajetória de 45 anos com projetos inéditos e fortalecimento do ecossistema empreendedor

Publicada em 27/11/2025 às 16h36
Nos 45 anos da instituição, ganham foco os avanços que unem políticas públicas, sustentabilidade e apoio direto aos pequenos negócios
O Sebrae em Rondônia celebra 45 anos de atuação reafirmando seu papel como uma das instituições mais importantes para o desenvolvimento econômico do estado. A história começou oficialmente em 27 de novembro de 1980, com a criação do CEAG-RO, uma sociedade civil autônoma sediada na Avenida Pinheiro Machado nº 1303, em Porto Velho.
Suas atividades eram orientadas pelas diretrizes nacionais do Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa e tinham como objetivo promover o fortalecimento dos pequenos negócios por meio de capacitação e estímulo ao crescimento em uma economia cada vez mais aberta e competitiva.
No dia 12 de abril de 1990, com a promulgação da Lei nº 8.029, o CEAG-RO passou oficialmente a se chamar Sebrae e adotou o formato institucional que mantém até hoje, reunindo representantes do setor público e da iniciativa privada em uma estrutura baseada em parcerias estratégicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios no estado.
A sede atual está situada na Avenida Campos Sales nº 3421, no bairro Olaria, em Porto Velho, e a instituição também conta com unidades regionais em Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Jaru e Vilhena.
As comemorações dos 45 anos apresentaram um conjunto de ações que reforçam a presença estratégica do Sebrae em temas essenciais ao desenvolvimento regional. Entre elas, o lançamento do programa Ali Coop, que fortalece cooperativas com foco em inovação e gestão; a participação em debates sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das cidades; e o avanço da agenda de inovação com o Pacto Estadual pela Inovação, que reúne instituições para estimular pesquisa e tecnologia.
Para a celebração, o presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, destacou o significado desse marco institucional. “Chegamos a mais de quatro décadas de atuação firme junto aos pequenos negócios. Estamos todos de parabéns pois o propósito do Sebrae em Rondônia é fortalecer os pequenos negócios de nosso estado, tornando-os protagonistas do desenvolvimento regional. Em nome do Conselho Deliberativo Estadual, parabenizo essa relevante instituição nas pessoas de seu corpo técnico, que exercem papel fundamental no atendimento de nossos empreendedores”.
Outro destaque das comemorações foi o anúncio do concurso nacional para o projeto da nova sede do Sebrae em Porto Velho, marco de modernização da estrutura institucional. A atuação social também se manteve presente com o apoio ao Pró-Catadores e com iniciativas de inclusão produtiva voltadas à economia circular. No campo financeiro, o evento Café & Crédito 2025 aproximou empreendedores de oportunidades de financiamento e fortaleceu a educação financeira em parceria com o Sicoob.
O diretor superintendente José Alberto Anísio, enfatizou os resultados acumulados ao longo da trajetória da instituição. “Celebramos os 45 anos do Sebrae em Rondônia exaltando os resultados alcançados ao longo de todo esse tempo. Quantos empreendedores foram impactados positivamente e quantas oportunidades foram geradas desde o início de suas atividades. Esta é a nossa missão!”, destacou.
As ações do Sebrae em Rondônia ganham força graças a uma rede ampla de parceiros que compartilham o compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios. Entre eles estão instituições como Sebrae Nacional, Fapero, Seagri, AJERO, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa, além de entidades representativas do setor produtivo, como FCDL, FACER, Fecomércio RO, FEEMPI, Fiero e o Sistema OCB/RO com o SESCOOP/RO. A Universidade Federal de Rondônia também integra esse conjunto, contribuindo com pesquisa, formação e inovação. Juntas, essas organizações ampliam o alcance das iniciativas e fortalecem o ecossistema empreendedor em todas as regiões do estado.
Ao celebrar 45 anos, o Sebrae em Rondônia se posiciona como uma instituição que olha para o passado com orgulho, mas encara o futuro com a responsabilidade de quem sabe que o empreendedorismo é um dos motores essenciais para o desenvolvimento do estado. A nova fase combina tradição com inovação, articulação institucional com apoio direto ao empreendedor e visão estratégica com impacto social. É um capítulo que começa agora e promete redesenhar o mapa de oportunidades em Rondônia.
Para mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia visite o site www.sebrae.ro ou entre em contato pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
