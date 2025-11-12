Resultados no combate ao fogo são apresentados pelo governo de Rondônia durante painel na COP30

Publicada em 12/11/2025 às 10h48
Durante a terça-feira (11), segundo dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), o governo de Rondônia participou do painel “Da Previsão ao Combate: A Integração dos Sistemas de Rondônia no Combate ao Fogo”, apresentando os avanços e resultados alcançados nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. O estado destacou o trabalho integrado entre diferentes órgãos governamentais, que tem contribuído para a redução significativa do desmatamento e dos focos de incêndio em Rondônia.
O painel foi apresentado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e também contou com a participação do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e da Superintendência Estadual Indígena (SI).
Com ênfase na atuação preventiva, tecnológica e interinstitucional, a Sedam demonstrou à comunidade internacional a eficácia das políticas ambientais implementadas e o compromisso do estado com a preservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável.
Entre os resultados apresentados, destaca-se a queda de 35% na área sob alertas de desmatamento entre agosto de 2024 e julho de 2025, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe-Deter). O desempenho é resultado do fortalecimento de ações como programas de educação ambiental, campanhas de conscientização e operações de fiscalização e repressão, iniciadas com antecedência de três meses ao período crítico de queimadas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância das ações integradas que o estado vem desenvolvendo para proteger a Amazônia e combater o fogo. “O painel reforça que a proteção eficaz da Amazônia depende de um esforço conjunto, coordenado e tecnicamente avançado. Em Rondônia, temos trabalhado para mostrar que é possível crescer com responsabilidade, unindo tecnologia, planejamento e compromisso ambiental. Nosso objetivo é equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação das florestas, garantindo qualidade de vida para a população e um futuro verdadeiramente sustentável.”
Segundo o coordenador da Cogeo, Paulo Sérgio Mendes dos Santos Junior, o uso da tecnologia e a integração de dados são fundamentais para aprimorar as estratégias de prevenção e combate aos incêndios florestais em Rondônia. “A atuação da Sedam tem sido essencial para fortalecer o monitoramento ambiental no estado. Utilizamos ferramentas que nos auxiliam para antecipar riscos, apoiar decisões estratégicas e otimizar a resposta dos órgãos envolvidos. Essa integração tecnológica possibilita uma atuação mais precisa e eficiente, reduzindo impactos ambientais e fortalecendo as políticas públicas de combate ao fogo”, disse.
O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, enfatizou a importância de levar à comunidade internacional o papel de Rondônia no enfrentamento ao desmatamento e às queimadas, reforçando o papel do estado na construção de soluções sustentáveis para a Amazônia. “Tratar sobre esse tema na COP30 é fundamental para mostrar que Rondônia está comprometida com uma agenda ambiental responsável, baseada em ciência, tecnologia e cooperação entre instituições. Nosso estado tem demonstrado que é possível aliar o desenvolvimento econômico à preservação da floresta, com resultados concretos na redução do desmatamento e dos incêndios. Apresentar nossas experiências aqui é uma forma de contribuir para o diálogo global sobre o futuro da Amazônia e, ao mesmo tempo, reafirmar o compromisso de Rondônia com políticas públicas sustentáveis e com o fortalecimento das ações locais que impactam positivamente o planeta.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!