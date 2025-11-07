Projeto Interação Pré-Aposentadoria leva informação para servidores de Vilhena

Publicada em 07/11/2025 às 14h35
O Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV), por meio da Coordenadoria de Assistência Social, promoveu nesta sexta-feira (7), na Câmara Municipal de Vereadores, o Projeto Interação Pré-Aposentadoria. O evento, embora aberto a todos os servidores, teve foco especial naqueles que estão próximos de se aposentar.
O diretor-presidente do IPMV, Bruno Cristiano Neves Stédile, destacou a relevância da iniciativa, citando as recentes alterações na legislação previdenciária municipal. “Nós tivemos duas reformas na nossa previdência municipal no último ano. Essas mudanças geraram muitas dúvidas, aumentando a procura por informações no IPMV. Esse projeto tem o objetivo de levar esclarecimentos aos servidores que estão prestes a se aposentar”, explicou.
A programação contou com uma série de palestras voltadas ao planejamento e à transição para a aposentadoria. A primeira delas abordou “As mudanças nas regras de aposentadoria e cálculo atuarial”, ministrada por Anderson da Silva Ramos Coelho, que tratou dos aspectos técnicos da previdência.
Em seguida, foram realizadas as palestras “Reeducação Financeira”, apresentada por Glaucia Antônio de Matos Fiori, da cooperativa de crédito Sicredi, com foco na gestão de recursos; “Prevenção no Trabalho”, ministrada por Vinícius Akio Monma Silva, da Faculdade Fimca, que tratou da saúde ocupacional; e, encerrando o evento, “Motivação pessoal: reconhecendo a aposentadoria como uma transição significativa na vida”, proferida pela professora Roseli de Melo, com a colaboração de acadêmicos de Psicologia da Faculdade Fimca, destacando a importância do bem-estar emocional dos servidores.
