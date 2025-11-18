Programação de palestras vai preparar expositores para novos mercados

Publicada em 18/11/2025 às 16h20
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), divulgou a programação de palestras da Agrotec – 1ª Feira Tecnológica de Agroindústrias e Agricultura Familiar, que acontece de 27 a 30 de novembro, no Complexo Madeira-Mamoré. As capacitações ocorrerão de 27 a 29 de novembro e têm como foco orientar e fortalecer os expositores que participarão da feira.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, explica que a programação foi organizada para atender demandas técnicas reais dos produtores. “A Agrotec é uma oportunidade para qualificar quem trabalha no campo e ajudar nossos produtores a acessar novos mercados com segurança, legalidade e inovação”, afirmou.
Entre os participantes está a produtora rural Raimunda Luiza Nunes Moreira, do assentamento Nova Conquista. Ela destaca a importância das capacitações para o fortalecimento da agricultura familiar.“É uma chance de aprender mais e melhorar a nossa produção. Pretendo aproveitar cada palestra para crescer e levar produtos cada vez melhores para a população”, disse.
PROGRAMAÇÃO TÉCNICA – 27 A 29 DE NOVEMBRO
27/11 – Oportunidades e Mercado: palestras sobre tendências para produtos amazônicos, estratégias de venda, marca, rótulos e acesso a canais de comercialização.
28/11 – Boas Práticas e Inspeção: temas como legalização, boas práticas de fabricação, segurança sanitária, regularização ambiental e inovação para pequenas agroindústrias.
29/11 – Negócios e Logística: painéis sobre ambiente tributário, logística na Amazônia, infraestrutura e rodada de negócios com compradores do varejo, turismo e food service.
A Agrotec 2025 busca fortalecer a agricultura familiar, ampliar a geração de renda e promover soluções tecnológicas e sustentáveis para quem produz no campo.
