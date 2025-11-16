PREVISÃO DO TEMPO: Tempo instável marca o Norte neste domingo (16)

Publicada em 16/11/2025 às 09h20
O domingo será marcado por instabilidade em praticamente toda a Região Norte. A presença de nuvens carregadas mantém o risco de chuva forte e pancadas ao longo do dia, especialmente nos estados mais ao oeste da região.
No Acre, a previsão indica céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. O mesmo cenário se repete em Rondônia, onde as nuvens mais pesadas persistem durante o dia e a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento.
No Amazonas, o tempo segue bastante fechado. As pancadas de chuva atingem grande parte do estado, inclusive áreas centrais e do norte amazonense. Em Roraima, o domingo também será de muitas nuvens e chuva, com possibilidade de acumulados localmente elevados.
No Pará e no Amapá, o dia terá variação de nebulosidade, com períodos de sol intercalados por pancadas de chuva, especialmente nas áreas litorâneas e no norte paraense.
Já no Tocantins, embora algumas áreas apareçam com maior estabilidade, ainda pode chover em pontos isolados, com tendência de tempo parcialmente nublado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio branco. Já a máxima pode chegar a 38°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
