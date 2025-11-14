PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (14) chuvosa e com trovoadas no Norte

Publicada em 14/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (14), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas para quase toda a região. Há previsão de trovoadas na porção oeste da região durante todo o dia.
Já pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva para quase toda a região, exceto no estado do Amapá, no nordeste do Pará e no norte e no sudeste do Tocantins, mas ainda sob muitas nuvens. No Acre, Rondônia, Amazonas, sul de Roraima e sudoeste do Pará, as chuvas devem vir acompanhadas de trovoadas isoladas.
À tarde, as chuvas deixam o estado do Tocantins e avançam sobre o noroeste do Pará e sobre o Amapá, mas com menor intensidade nos dois estados. As condições devem se manter constantes até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado do Acre, de Rondônia e quase todo o Amazonas — salvo o extremo-nordeste do estado —, além do sudeste do Amapá, do centro-sudoeste e centro-nordeste do Pará e do sudoeste do Tocantins. Também há aviso de perigo de chuvas intensas em todo o estado do Acre e no centro-oeste do Amazonas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Palmas, Palmas e Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
