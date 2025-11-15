PREVISÃO DO TEMPO: sábado (15) chuvoso e com possibilidade de trovoadas no Norte

Publicada em 15/11/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (15), indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas para quase toda a região. Há previsão de chuvas mais intensas com trovoadas na porção oeste da região durante todo o dia.
Já pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com possibilidade de chuvas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. As chuvas devem começar o dia mais intensas e acompanhadas de trovoadas isoladas no Acre, em Rondônia e em quase todo o Amazonas, exceto pelo leste.
À tarde, as chuvas tomam conta da região, com exceção do extremo-nordeste do Pará e da porção leste do Tocantins. As chuvas mais intensas e acompanhadas de trovoadas isoladas também avançam e tomam todo o Amazonas e o estado de Roraima. Essas condições se mantêm até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para o extremo-leste do Amazonas, o extremo-oeste do Pará e o extremo-sudeste de Roraima, além de perigo de chuvas intensas para todo o estado do Acre, de Rondônia, a maior parte do Amazonas e de Roraima — exceto pelos extremos-leste desses dois estados.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 38°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
