PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas de chuva e trovoadas nesta quarta-feira (19) no Norte

Publicada em 19/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (19), indica céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta de perigo potencial de chuvas intensas, no período da manhã, atingindo o Acre, Amapá, quase todo estado de Rondônia, Amazonas, Pará e o sudoeste de Roraima. Atenção redobrada na faixa entre o Acre até o sul do Pará, afetando os municípios de Rio Branco e Redenção, respectivamente, em que o alerta é de perigo de tempestade. A mesma condição atinge o sul do Amazonas, em Novo Aripuanã, e o norte de Rondônia, na capital Porto Velho.
A manhã é marcada por pancadas de chuva com trovoadas isoladas em todo Amazonas e em Roraima, em grande parte da extensão do Acre, no centro sul do Pará e de Tocantins e ao norte de Rondônia, nas proximidades da capital, Porto Velho. O dia começa com o céu com muitas nuvens em toda região, com possibilidade de chuvas isoladas afetando o Baixo Amazonas, no Pará, o restante de Tocantins e alguns municípios do Amapá, Rondônia e Acre.
Durante o período da tarde e da noite, as pancadas acompanhadas de trovoadas cobrem todos os sete estados nortistas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Palmas e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
