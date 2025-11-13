PREVISÃO DO TEMPO: Norte do país tem alerta de chuvas intensas nesta quinta-feira (13)

Publicada em 13/11/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuva para Acre, Rondônia, Amazonas e Tocantins nesta quinta-feira (13).
No Acre e em Rondônia, o tempo segue instável ao longo do dia, com pancadas de chuva principalmente no período da tarde. Em cidades como Rio Branco e Porto Velho, o céu permanece nublado.
No Amazonas, as chuvas se espalham por grande parte do estado, com maior intensidade nas regiões centro-sul e metropolitana, incluindo Manaus, Humaitá e Lábrea.
No Pará, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva isoladas no norte e oeste, afetando municípios como Belém e Santarém. Em Roraima, o dia será de sol com possibilidade de pancadas rápidas no fim da tarde. Já no Amapá, o tempo deve ser marcado por sol e aumento de nuvens, com chuvas ocasionais na capital, Macapá.
No Tocantins, o alerta vale principalmente para o centro e o sul do estado, com chuvas fortes e trovoadas em municípios como Palmas, Gurupi e Paraíso do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!