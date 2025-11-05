Prefeitura informa que a Campanha de Doação de Sangue que estava programada para os dias 7 e 8 foi cancelada

Por ASSESSORIA
Publicada em 05/11/2025 às 08h34
Publicada em 05/11/2025 às 08h34
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, em parceria com a Câmara Municipal, informa que a Campanha de Doação de Sangue, que estava programada para os dias 07 e 08 de novembro, foi cancelada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (FHEMERON).
A Administração Municipal agradece à população que se dispôs a participar da ação e reforça seu compromisso em continuar apoiando iniciativas voltadas à saúde e à solidariedade.
Assim que uma nova data for definida, a informação será amplamente divulgada pelos canais oficiais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!