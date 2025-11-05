Prefeitura de Vilhena adquire camas hospitalares e colchões para o Programa Melhor em Casa

Publicada em 05/11/2025 às 09h00
Uma breve cerimônia, na manhã desta terça-feira, 4, marcou o recebimento de 50 camas hospitalares e 50 colchões destinados ao Programa Melhor em Casa de Vilhena. A entrega ocorreu no Almoxarifado Central da Prefeitura.
O novo mobiliário, que conta com mecanismo de elevação, proporcionará mais conforto aos pacientes e facilitará o trabalho dos profissionais de saúde que compõem a equipe do programa.
A aquisição foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), com recursos no valor de R$ 150 mil, provenientes de uma emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli.
Os equipamentos foram recebidos pela coordenadora do Programa Melhor em Casa, Geane Alexandria da Silva, na presença do prefeito Flori Cordeiro, do secretário de Saúde, Wagner Wasczuk Borges, de vereadores e do representante do senador.
A coordenadora Geane Alexandria destacou a importância da aquisição: “Estas novas camas irão contribuir muito para a qualidade do trabalho realizado pela equipe do Melhor em Casa e, sem qualquer dúvida, oferecerão mais conforto aos pacientes”, afirmou.
Flori Cordeiro ressaltou a importância do Melhor em Casa para os pacientes que necessitam de atendimento domiciliar e agradeceu ao senador, por meio de seu representante, pela parceria específica nesta ação, que vai gerar avanços no tratamento dos pacientes e também em outras ações desenvolvidas pelo município.
O Programa Melhor em Casa
O Melhor em Casa é um Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do SUS, indicado para pessoas com dificuldades de locomoção, que necessitam de cuidados contínuos ou que estão em fase de tratamento em casa, após alta hospitalar. Seu objetivo é evitar internações desnecessárias, facilitar a recuperação e promover a autonomia do paciente.
Equipes multiprofissionais realizam visitas domiciliares. Em Vilhena, o programa atende atualmente 62 pacientes. Os benefícios incluem cuidado próximo à vida familiar, melhor qualidade de vida, redução de custos e otimização dos leitos hospitalares.
