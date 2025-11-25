Prefeitura de Porto Velho leva atendimento à população durante o MP Itinerante

Publicada em 25/11/2025 às 16h43
A Prefeitura de Porto Velho é uma das parceiras da ação MP Itinerante, promovida pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO), que na manhã desta terça-feira (25) levou dezenas de serviços à população. A atividade ocorreu na Escola Estadual Flora Calheiros Cotrin, localizada na zona Leste da cidade.
Com uma equipe formada por servidores de várias secretarias, o Executivo Municipal integrou a carta de serviços à sociedade, oferecendo atendimentos como emissão de passe livre, carteira da pessoa idosa e da pessoa com autismo, além de cadastros para cidadãos em situação de vulnerabilidade social e vacinação.
Atividade ocorreu na Escola Estadual Flora Calheiros Cotrin, localizada na zona Leste da cidade
De acordo com a secretária adjunta de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho, Tércia Marília Martins Brasil, a integração entre os poderes é essencial para avançar no combate à vulnerabilidade social no município.
“Para nós é uma grande honra fazer parte deste serviço junto ao Ministério Público, uma vez que isso é muito importante para que essas pessoas tenham cidadania. Agradecemos a todos os parceiros dessa ação e reafirmamos nosso compromisso em prestar assistência a quem precisa”, destacou Tércia Marília Martins Brasil.
Segundo Marcos Tessila, a Prefeitura de Porto Velho é um dos principais parceiros da iniciativa
Segundo o promotor de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, a Prefeitura de Porto Velho é um dos principais parceiros da iniciativa, que leva diversos órgãos públicos às regiões carentes dessas demandas.
“Hoje nós temos aqui cerca de 24 órgãos públicos, dentre eles, a Prefeitura de Porto Velho, que é um grande parceiro da ação. É um projeto em que o Ministério Público vai até a comunidade e traz consigo os seus parceiros”, afirmou o promotor.
O MP Itinerante segue ao longo da semana. Confira as próximas paradas:
Quarta-feira (26) - bairro Cidade do Lobo
Quinta-feira (27) - bairro Mato Grosso.
Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h, por ordem de chegada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!