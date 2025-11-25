Prefeitura de Porto Velho encara de frente pontos históricos de alagamento

Publicada em 25/11/2025 às 16h34
A chuva torrencial que caiu sobre a cidade de Porto Velho no final da noite deste último domingo (23) revelou a significativa melhora na capacidade de drenagem dos pontos históricos de alagamento dentro do perímetro urbano municipal e apontou as localidades que ainda precisam de reforço nas ações de saneamento e manutenção básica.
Segundo informações repassadas pela Defesa Civil, durante o período do temporal foi registrado um volume total de 16,2 milímetros de chuva, equivalente a mais de 16 litros de água por metro quadrado.
Fruto de uma sequência histórica de ausência de manutenção contínua nas manilhas e bueiros, que estavam em sua grande maioria entupidos com sedimentos, galhos e lixo acumulados por anos, os pontos de alagamento estão sendo acompanhados por equipes da Prefeitura de Porto Velho destacadas para executar ações que garantam o escoamento adequado da água da chuva.
Pontos de alagamento estão sendo acompanhados por equipes da Prefeitura de Porto Velho
Servidores da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), deram início a mais uma fase de construção e ampliação de galerias na extensão da Avenida Rio de Janeiro, entre a Rio Madeira e a Guaporé, um trabalho sequencial voltado à modernização da rede pluvial.
Já na região do bairro Ulisses Guimarães, zona Leste da cidade, onde houve maior concentração de alagamentos, uma comitiva executiva liderada pelo prefeito Léo Moraes esteve no local para avaliar as medidas necessárias e buscar soluções definitivas para esse problema que afeta diretamente a comunidade.
De acordo com Léo Moraes, o Poder Executivo está encarando essa questão “de frente, com muito trabalho e criatividade, conhecendo de perto a realidade local e aplicando de forma cirúrgica as medidas necessárias”.
Servidores da Seinfra deram início a mais uma fase de construção e ampliação de galerias na extensão da Avenida Rio de Janeiro, entre a Rio Madeira e a Guaporé
“Estamos enfrentando as alagações de frente. Já melhoramos vários pontos da cidade e vamos avançar ainda mais, fazendo o que deveria ter sido feito há muitos anos. O compromisso da Prefeitura de Porto Velho é com a qualidade de vida da nossa população, revertendo cenários críticos que, ao longo de décadas, machucaram tanto nosso povo”, destacou o prefeito.
Além do trabalho desenvolvido pelo poder municipal, é de extrema importância o apoio da comunidade, evitando o descarte de lixo nas ruas e preservando os espaços públicos, garantindo, por meio da harmonia entre sociedade e poder público, uma cidade que avança a passos largos rumo à modernização de suas estruturas básicas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!