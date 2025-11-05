Prefeitura de Ji-Paraná restaura ruas do bairro Santiago

Publicada em 05/11/2025 às 08h40
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue firme na recuperação de ruas e avenidas da cidade. As equipes trabalham diariamente conforme o cronograma definido pelo prefeito Affonso Cândido (PL), dando prioridade aos pedidos recebidos pelos canais oficiais de comunicação e às necessidades da população.
Nesta terça-feira, 4 de novembro, a rua Presidente Médici, localizada no bairro Santiago, no primeiro distrito, recebeu serviços de restauração do pavimento em bloquetes. O objetivo é garantir mais segurança para condutores e pedestres, além de promover melhor qualidade de vida aos moradores da região.
A Semosp mantém o compromisso de recuperar as ruas com pavimento em bloquetes em todas as áreas onde esse tipo de calçamento está presente, abrangendo desde as principais avenidas até os bairros mais afastados da região central. A Prefeitura aproveita os dias de sol para ampliar a quantidade de serviços realizados.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou a importância de priorizar algumas regiões que estão mais necessitadas. “Nosso município tem bairros que estavam abandonados e precisam de mais atenção. Alguns foram esquecidos por gestões anteriores, enquanto outros receberam trabalhos de baixa qualidade”, afirmou.
A população pode ajudar identificando novos pontos que precisam de restauração, por meio das redes sociais da Prefeitura ou pelo WhatsApp/telefone (69) 3416-4161.
