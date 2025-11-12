Publicada em 12/11/2025 às 08h30
Exposição lembra “primeiro jantar” maçônico em RO
Publicada em dezembro de 2009
Até este sábado, 30 de dezembro, a Maçonaria vai manter em exposição no aeroporto do Belmont, em Porto Velho, o registro da primeira grande atividade maçônica que aconteceu em Rondônia em 1909, fato noticiado pelo jornal The Porto Velho Times, em sua página 2.
O exemplar foi por mim cedido ao historiador e maçom Esrom Menezes e nele também pode ser observado que a data da edição, 4 de julho, tem registrado o ano de 1609, certamente um erro gráfico na composição (então em composição manual), porque o ano era 1909.
O jornal The Porto Velho Times, inteiramente redigido em inglês - língua falada pelos construtores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, vem trazendo a informação sobre o primeiro banquete anual maçônico", realizado no Campo 11 da ferrovia, relacionando também o roteiro das atividades e as personalidades presentes.
O material tem chamado muito a atenção de viajantes e de pessoas inteessadas em conhecer a História local. Na quarta-feira estiveram ali os historiadores Francisco Matias e Esron Menezes (este recebedor de homenagem da Maçonaria pelos 50 anos de participação ativa na entidade).
Material acrescido para esta coluna
A realização do jantar maçônico, em 1909, quando a ferrovia Madeira-Mamoré ainda estava em construção, o que só acabaria em 1912, pode ter sido o primeiro evento social ocorrido em que Porto Velho, época em que ainda nem era chamada de “vila”, sendo que só em 1914 foi criado o município.
O The Porto Velho Times noticiou também a relação dos presentes, incluindo cargos que ocupavam, os nomes dos responsáveis pela cozinha e a relação dos pratos servidos, a maioria de caça ou pescados.
A estátua no aeroporto, com a figura de um pedreiro e a página do jornal “The Porto Velho Times” pode ser vista ainda em frente à Grande Loja Maçônica, na esquina da José Bonifácio com a Dom Pedro II, em Porto Velho.
Mais detalhes do jantar maçônico em meu livro “Da Caixa Francesa à Internet, 100 anos da Imprensa em Rondônia”
