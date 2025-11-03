“MPT e Justiça do Trabalho são pilares indissociáveis na defesa dos direitos sociais”, afirma presidente do TRT-14

Publicada em 03/11/2025 às 15h59
O Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre (MPT-RO/AC) realizou, na quinta-feira (30/10), a cerimônia solene de posse da nova gestão para o biênio 2025-2027. O procurador do Trabalho Lucas Barbosa Brum assumiu oficialmente o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), em evento realizado no auditório da sede do MPT em Porto Velho (RO).
Durante a solenidade, compuseram a lista de oradores o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Junior; o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho (ANPT), Marcelo Crisanto Souto Maior; o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/RO, Márcio Nogueira; o promotor Adenilso Souza, representando o Ministério Público do Acre (MPAC); o defensor público estadual Victor Hugo de Sousa; a superintendente da SRTE/RO, Tereza Janete; o vice-procurador-chefe, Igor Sousa Gonçalves; o procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira; e o novo procurador-chefe empossado, Lucas Barbosa Brum.
Confira as fotos da galeria aqui.
Durante o evento, o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Júnior, destacou a importância da parceria institucional entre o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário, ressaltando que a nomeação de Lucas Brum representa “não apenas um reconhecimento do seu mérito pessoal, mas também um reforço da nossa missão compartilhada”.
Ao saudar o novo gestor, o desembargador Ilson Pequeno Júnior ressaltou ainda a contribuição histórica do MPT na defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais, afirmando que "o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário Trabalhista são pilares indissociáveis na defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais no Brasil".
Ao assumir o cargo, o novo procurador-chefe destacou a importância do momento e da colaboração institucional para a missão comum de promover justiça social: “Em breve iniciaremos as comemorações dos 40 anos do sistema de Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre, nossa querida 14ª Região. Que, no esteio de nossa irmandade, TRT-14 e PRT-14 fortaleçam as parcerias e honrem uma história já tão bela construída”.
Além das autoridades que discursaram, prestigiaram o evento representantes de diversas instituições do sistema de Justiça, do Executivo, da sociedade civil e da área da fiscalização. Estiveram presentes, entre outros, Daniel Lagos (TRE-RO), Daniela Farias (MPF-RO), Heverton Aguiar (MPRO), Hiran Marques (TJ-RO), Jaime Neto (Procurador do Trabalho), Otoniel Rodrigues (Procurador-Chefe da União em RO), Pedro Carvalho (Advogado da União), Carlos Lobo (vice-presidente e corregedor do TRT-14), Francisco Cruz, Vânia Abensur e Shikou Sadahiro (desembargadores do TRT-14), Rodrigo Soares (Presidente da ARONATRA), Keila Oliveira (CAARO), José Aquino (Controlador Geral do Estado), Kelly Catafesta e Érica Navarro (IFRO), Nivaldo Ferreira (Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de RO), Isaque Carneiro (Secretário da Procuradoria da Justiça Militar), Mario Wandroski (Procurador-Chefe da Fazenda Nacional em RO), Leonardo Caberlon e Gabriel Ferreira (Procuradores Federais), Rosana Souza (Auditora Fiscal do Trabalho), Herivelton Souza (Delegado de Polícia Civil), Allan Mattos (Superintendente Regional Substituto da PF/RO), Diego Santos (Subdefensor Público Geral de RO), Vanessa Façanha (Gerente do SINE estadual), Ana Paiva (Superintendente adjunta da Polícia Técnico-Científica de RO), Lia Lopes (Diretora-Geral do TRE-RO), e João Bosco Miranda (Secretário-Geral da Presidência do TRT-14), entre outros convidados.
A posse marca o início de um novo ciclo de atuação institucional no MPT-RO/AC, com foco na proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores e na busca por uma atuação firme e articulada com o sistema de Justiça do Trabalho.
