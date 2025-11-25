Intervenções no Skate Parque resolvem antigos alagamentos e melhoram escoamento na região

Publicada em 25/11/2025 às 16h37
Adriana Melo, técnica de enfermagem, conhece como poucos a realidade da rua Ananias Ferreira de Andrade, na região do Skate Parque. Moradora há 25 anos, ela lembra das dificuldades enfrentadas pelos vizinhos durante o período chuvoso. “Antes, a água subia mais de 50 centímetros. A rua alagava inteira e muita gente sofreu prejuízo”, relata.
A situação era recorrente, com acúmulo de água, bueiros obstruídos e pontos de alagamento que se transformavam em transtorno para quem dependia do trajeto diariamente. Adriana disse que o cenário mudou após as intervenções recentes. “Depois do trabalho da Prefeitura, nossa rua não alaga mais. Foi uma diferença enorme para todos nós”, destaca.
A melhoria na região ocorreu após ações realizadas pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria Executiva de Serviços Básicos. No Skate Parque, foi implantada uma nova rede de drenagem, com a instalação de dezesseis manilhas em uma extensão aproximada de 15 metros. A obra solucionou um dos principais pontos de escoamento de águas pluviais e trouxe mais segurança à lateral da Avenida Guaporé e às ruas do entorno.
Segundo a Defesa Civil Municipal, no último domingo, cerca de 16 milímetros de chuva caíram em apenas duas horas, volume que, em anos anteriores, seria suficiente para provocar novos alagamentos, o que não ocorreu após as melhorias.
O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, relata que o trabalho faz parte de um esforço contínuo. “A região do Skate Parque era um ponto crítico, e as intervenções foram essenciais para garantir um fluxo adequado da água. Estamos atuando em vários bairros e avançando para eliminar antigos problemas de drenagem na cidade”, explicou.
As ações de manutenção seguem em ritmo acelerado. Até o momento, já foram restaurados 1.005 bueiros em diversos bairros da capital, além de 16.765 metros de canais limpos, contribuindo para reduzir riscos durante o período chuvoso.
O prefeito Léo Moraes destaca que as melhorias no Skate Parque representam o intenso trabalho realizado em toda cidade.“Nosso objetivo é garantir segurança e tranquilidade para os moradores. Esse trabalho não para aqui. Estamos atuando em todas as regiões de Porto Velho para prevenir alagações e melhorar a vida da população”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!