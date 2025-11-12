Inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado 2026/1, com mais de 3.700 vagas gratuitas

Publicada em 12/11/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) abriu, nesta segunda-feira (10/11), as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU 2026/1). Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 14 de dezembro de 2025, exclusivamente on-line, por meio do Portal de Seleção do IFRO.
Ao todo, o IFRO oferece 3.704 vagas gratuitas, distribuídas em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (1.988 vagas), Cursos Técnicos Subsequentes (490 vagas) e Cursos de Graduação (1.226 vagas). Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidade, reafirmando o caráter público e gratuito da instituição.
As inscrições devem ser feitas de forma on-line, e o sistema permanece aberto durante fins de semana e feriados. Há oferta de vagas presenciais nos dez campi: Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena. Entre as novidades desta edição, o IFRO passa a ofertar o Bacharelado em Medicina Veterinária também no Campus Ariquemes, ampliando as oportunidades de formação em áreas ligadas ao desenvolvimento sustentável e ao agronegócio regional.
Para o Curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio, as vagas são destinadas a cidades com Polos de Educação a Distância (EaD/IFRO) nos estados de Rondônia, Paraíba e Minas Gerais. A Coordenação de Exames e Admissão (CEA/IFRO) destaca os cursos da modalidade de ensino EaD exigem atividades presenciais obrigatórias, realizadas apenas no campus ou no polo onde o aluno está matriculado, conforme o calendário acadêmico. É necessário residir no mesmo município onde o curso é ofertado (seja na zona urbana ou rural). Caso o candidato resida em outro município, deverá assinar um “Termo de Compromisso para Participar das Aulas Presenciais”, no momento da matrícula, declarando que se compromete a comparecer às atividades presenciais obrigatórias.
Quem pode participar
Os Cursos Técnicos Integrados são voltados a quem concluiu o Ensino Fundamental e deseja cursar o Ensino Médio junto com uma formação técnica profissional, com matrícula única. Há vagas em todas as unidades, conforme o Edital nº 169/2025/REIT-CEA/IFRO. Nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, são 1.988 vagas.
-
Edital para os Cursos Técnicos Integrados: https://tinyurl.com/IFRO-int-2026
Os Cursos de Graduação incluem formações de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado, voltadas a quem concluiu o Ensino Médio. Há ofertas presenciais e na modalidade de Educação a Distância (EaD), que exige atividades presenciais obrigatórias nos campi ou polos de apoio, conforme o calendário acadêmico. Os Cursos de Graduação são regidos pelo Edital nº 171/2025/REIT-CEA/IFRO, com 1.226 vagas em todas as dez unidades do IFRO.
-
Edital para os Cursos de Graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2026
Já os Cursos Técnicos Subsequentes destinam-se a quem já concluiu o Ensino Médio, oferecendo habilitação técnica em áreas como Administração, Enfermagem e Eletromecânica. Destaca-se que as aulas do curso de Eletromecânica iniciarão no segundo semestre de 2026. O Edital nº 170/2025/REIT-CEA/IFRO é que estabelece as regras para as 490 vagas dos Cursos Técnicos Subsequentes.
-
Edital para os Cursos Técnicos Subsequentes: https://tinyurl.com/IFRO-sub-2026
Critérios de reserva de vagas
O IFRO adota o sistema de Ações Afirmativas/Cotas Sociais, em conformidade com a legislação federal vigente (Leis nº 12.711/2012 e nº 14.723/2023). As vagas são distribuídas entre ampla concorrência e modalidades específicas para estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas, considerando também critérios de renda. As pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) estão incluídas entre aquelas que podem concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PcD).
Cronograma do processo seletivo
-
Inscrições: de 10/11 a 14/12/2025 (até 23h59)
-
Resultado preliminar: 15/12/2025 (após as 18 h)
-
Período para recursos: 16 e 17/12/2025
-
Resultado final: 19/12/2025 (após as 18 h)
-
Convocação da 1ª chamada: 05/01/2026 (após as 18 h)
A leitura do edital é obrigatória para todos os candidatos, que devem acompanhar atualizações e prazos no Portal de Seleção do IFRO.
Contato
Dúvidas sobre o processo devem ser enviadas para o e-mail: [email protected]
Informações gerais sobre matrículas e registros acadêmicos podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]
Os contatos dos campi e demais setores do Instituto que acompanham o Processo Seletivo Unificado estão descritos nas Listas de Contatos Institucionais dos editais.
Sobre o IFRO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) é uma instituição pública de ensino que oferece cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação, presenciais e a distância, gratuitos e com qualidade reconhecida. Presente em todas as regiões do estado, o IFRO promove educação, ciência e tecnologia voltadas ao desenvolvimento social e econômico de Rondônia e das localidades atendidas pela Educação a Distância da instituição.
Para mais informações e inscrições, acesse:
Edital para os Cursos Técnicos Integrados
https://tinyurl.com/IFRO-int-2026
Edital para os Cursos Técnicos Subsequentes
https://tinyurl.com/IFRO-sub-2026
Edital para os Cursos de Graduação
https://tinyurl.com/IFRO-grad-2026
Comentários
Seja o primeiro a comentar!