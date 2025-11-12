IFRO

Inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado 2026/1, com mais de 3.700 vagas gratuitas

As vagas são para Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (1.988 vagas), Cursos Técnicos Subsequentes (490 vagas) e Cursos de Graduação (1.226 vagas)