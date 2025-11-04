Governo realiza manutenção na RO-408 entre Campo Novo e o distrito de Jacilândia

Publicada em 04/11/2025 às 15h07
O governo de Rondônia está realizando uma importante manutenção na RO-408, trecho que liga o município de Campo Novo de Rondônia ao distrito de Jacilândia. Os trabalhos estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e contempla aproximadamente 55 quilômetros de reconformação de plataforma (patrolamento) e limpeza lateral, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para os usuários da via.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as intervenções têm o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade, segurança e conforto para os motoristas e moradores da região. O serviço é essencial para o escoamento da produção e o transporte escolar, já que o trecho é uma das principais rotas de acesso entre comunidades rurais e a sede municipal.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes ressaltou o esforço das equipes e o planejamento contínuo. “O DER trabalha de forma permanente, com equipes itinerantes que percorrem diferentes regiões para atender todas as demandas. Na RO-408, estamos atuando para devolver à população uma estrada segura, com boa drenagem e trafegabilidade adequada para o período chuvoso”.
De acordo com o coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, o serviço segue de forma continuada. “Temos trabalhado de forma integrada com as residências regionais, acompanhando de perto cada etapa. As equipes estão fzendo a reconformação e limpando as laterais da via limpas para melhorar o escoamento das águas, evitando erosões e danos à estrada”, destacou.
