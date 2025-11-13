Governo de Rondônia lança Plano Futura durante COP30 e consolida protagonismo na agenda ambiental da Amazônia

Publicada em 13/11/2025 às 16h21
O governo de Rondônia continua marcando presença na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, com o lançamento, na quarta-feira (12), do “Plano Futura – Rondônia Rumo ao Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo”. A iniciativa consolida o compromisso do estado em unir crescimento econômico e preservação ambiental, fortalecendo políticas públicas voltadas à bioeconomia, inovação tecnológica e valorização das comunidades tradicionais.
Na ocasião, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o Plano Futura estabelece 11 pilares estratégicos que orientam as ações de governo para os próximos anos, incluindo energia limpa, industrialização verde, agricultura sustentável, educação ambiental e governança climática. Com isso, Rondônia se posiciona como um dos estados mais avançados da Amazônia na construção de uma economia verde e inclusiva.
O projeto também define metas para:
Redução de emissões de carbono;
Uso racional dos recursos naturais; e
Ampliação de investimentos em ciência, tecnologia e inovação.
Rondônia consolida sua posição como um dos estados mais avançados da Amazônia em sustentabilidade
Com presença marcante na COP30, Rondônia consolida sua posição como um dos estados mais avançados da Amazônia em sustentabilidade, destacando-se por suas cadeias produtivas sustentáveis — do café robusta amazônico à piscicultura de espécies nativas.
Conforme reforçado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Plano Futura representa um marco histórico para o estado, evidenciando o papel do estado como exemplo de equilíbrio entre produção e sustentabilidade. “Rondônia chega à COP30 mostrando que é possível crescer com responsabilidade. O Plano Futura é o símbolo da nossa visão de desenvolvimento sustentável, com foco em inovação, inclusão e proteção da Amazônia. Estamos construindo um legado de prosperidade e equilíbrio para as próximas gerações”, enfatizou.
DESENVOLVIMENTO
O Plano Futura amplia investimentos em ciência, tecnologia e inovação
Entre os projetos de impacto apresentados no Plano Futura estão:
ABC+ (Seagri): iniciativa de economia de baixo carbono voltada a produtores agrosilvopastoris.
Auxílio Emergencial Climático (Seas): assistência a famílias atingidas por eventos climáticos extremos, com repasses de até R$ 3 mil.
Capacitação de Brigadistas Florestais (CBMRO): formação de comunidades indígenas para prevenção e combate a incêndios.
Protege (Sedam): monitoramento ambiental com uso de dados geoespaciais.
Recuperar (Sedam): restauração de mais de 1.400 nascentes e matas ciliares nas bacias de Cacoal e Pimenta Bueno.
Rondônia Carbon (Sedec/Sedam): metodologia de sequestro de carbono com geração de créditos e benefícios comunitários.
Sentinela (Setic): integração de tecnologias para monitoramento e resposta a incêndios.
Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental Indígena (SI): mapeamento completo de comunidades indígenas.
Operação Verde Rondônia (CBMRO): prevenção e combate a queimadas com ações educativas e monitoramento contínuo.
A Estratégia Amazônia 2050 traz metas sustentabilidade e inovação na Amazônia Legal
Durante a COP30, além do lançamento do Plano Futura, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cumpre uma intensa agenda de compromissos com a participação em painéis e agendas bilaterais como:
Lançamento da Estratégia Amazônia 2050, com metas integradas de sustentabilidade e inovação em conjunto entre os nove estados da Amazônia Legal.
Lançamento do Projeto Ativos Ambientais de Proteção Integral da Amazônia Legal, desenvolvido em parceria com o Consórcio da Amazônia Legal (CAL) e a NatureFinance, para criação de créditos de biodiversidade ancorados em Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA).
O painel “Governança Climática Subnacional e Povos da Floresta”, que debate políticas integradas de gestão climática e fortalecer estruturas de governança participativa, que valorizam o conhecimento tradicional e a cooperação técnica como pilares da sustentabilidade.
DE OLHO NO FUTURO
Segundo o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Marco Antônio Lagos, a participação de Rondônia na COP30 reforça o compromisso do governo do estado com o futuro da Amazônia. “O Plano Futura é uma política de estado que projeta Rondônia para o cenário global, mostrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico e proteção dos recursos naturais”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!