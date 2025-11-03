ENTREVISTA

Ex-senadora Fátima Cleide responde questionamento sobre rejeição ao PT em Rondônia

Ex-senadora afirma que Rondônia tem espaço para todos os setores, mas alerta sobre limites da exploração dos recursos naturais; episódio completo vai ao ar nesta terça-feira (4) em parceria com o Rondônia Dinâmica