Ex-senadora Fátima Cleide responde questionamento sobre rejeição ao PT em Rondônia

Publicada em 03/11/2025 às 15h23
Durante prévia da entrevista concedida ao jornalista Robson Oliveira, a ex-senadora Fátima Cleide (PT) defendeu que o debate sobre o meio ambiente e o agronegócio em Rondônia deve ser pautado pelo equilíbrio e pela informação. O trecho integra o episódio do podcast apresentado por Oliveira, produzido em parceria exclusiva com o portal Rondônia Dinâmica, que irá ao ar nesta terça-feira, 4.
Na conversa, Fátima Cleide rebateu críticas de que o Partido dos Trabalhadores teria postura contrária ao agronegócio. “Eu acho que há um desconhecimento do que o PT defende. Nós não estamos aqui dizendo que somos contra o agronegócio”, declarou.
A ex-senadora destacou que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental podem coexistir. “Eu acho que o Estado de Rondônia tem espaço pra todo mundo. Tem espaço, inclusive, para o respeito ao meio ambiente”, afirmou.
Fátima alertou, no entanto, para os limites da expansão agrícola e os impactos ambientais causados pela exploração intensa dos recursos naturais. “O problema é que o agronegócio quer avançar cada vez mais e não há possibilidade de se fazer uma exploração tão devastadora como foi feita até agora, sabe? O planeta não aguenta mais. Já não tem mais possibilidade de a gente continuar a exploração dos recursos naturais como foi feito até agora”, pontuou.
O trecho antecipa uma das discussões centrais do episódio inédito do podcast, que abordará as percepções políticas e sociais de Fátima Cleide sobre Rondônia e o país. A íntegra da entrevista estará disponível nesta terça-feira, 4, no canal do Resenha Política, com reprodução simultânea pelo Rondônia Dinâmica.
