Entrega de kits enxoval do programa estadual Mamãe Cheguei para gestantes de Guajará-Mirim

Publicada em 15/11/2025 às 08h10
O governo de Rondônia entrega nesta segunda-feira (17), por meio da Secretaria da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), cerca de 45 kits enxoval para gestantes em Guajará-Mirim. O evento que tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as gestantes beneficiárias e o Estado, criando um espaço de acolhimento, escuta ativa e promoção de informações fundamentais sobre a maternidade e o desenvolvimento da Primeira Infância, será realizado no auditório da Circunscrição Regional de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Ciretran/Detran).
Além dos 19 itens necessários para uso do recém-nascido, o kit agora inclui uma novidade que é o berço portátil, que garante mais conforto e segurança para o bebê. As 45 gestantes que serão contempladas, nesta etapa, foram previamente cadastradas e recebem acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Rodas de conversa, apresentação dos programas da SEAS e momentos de acolhimento, com troca de experiências e orientações sobre temas essenciais da gestação e do cuidado com o bebê, também fazem parte da programação, com o tema: Cuidar de si para cuidar do bebê: saúde mental e vínculo materno-infantil.
Data: 17 (Segunda-Feira)
Horário: 9h
Local: Auditório da Ciretran
Endereço: Avenida 1º de Maio, 2408 – bairro 10 de Abril
