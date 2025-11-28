Energisa abre agência em Porto Velho para negociação de débitos com descontos de até 80% neste sábado (29/11)

Publicada em 28/11/2025 às 08h21
Energisa promove neste sábado, 29, uma ação especial em Porto Velho para facilitar a negociação de débitos de energia. A agência, localizada na Avenida 7 de Setembro, 234, no Centro, em frente à estrada de ferro Madeira-Mamoré, estará aberta das 8h às 12h, exclusivamente para atendimento voltado à regularização de contas em atraso.
A iniciativa busca atender principalmente quem não consegue se deslocar até a unidade durante a semana, por conta de compromissos pessoais ou profissionais.
De acordo com Bernardo Moreira, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, a ação integra a campanha Negocia Energisa, que disponibiliza condições diferenciadas para clientes com contas de luz em atraso:
“É uma ação inédita criada para facilitar a regularização de débitos de energia. A campanha oferece condições especiais que variam conforme cada caso, incluindo isenção de juros e multa, entrada flexível e, em algumas situações, descontos que podem chegar a até 80%”, destaca.
Atendimento também pelos canais digitais
Além do atendimento presencial, a Energisa reforça que a negociação pode ser feita totalmente de forma digital, garantindo mais comodidade e agilidade ao cliente.
Para acessar as plataformas, basta ter os documentos pessoais em mãos (CPF e RG) e seguir as orientações do canal escolhido.
Canais digitais da Energisa Rondônia:
Aplicativo Energisa On (Android e iOS)
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Comentários
Seja o primeiro a comentar!