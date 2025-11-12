Energia mais limpa: Desligamento de 13 termelétricas evita 1 milhão de toneladas de CO₂ em Rondônia

Publicada em 12/11/2025 às 09h57
Enquanto líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil se reúnem em Belém (PA), na COP30, para discutir soluções urgentes para frear o aquecimento global e reduzir as emissões de carbono na atmosfera, Rondônia surge como exemplo concreto de transição energética dentro da Amazônia. O programa de descarbonização da Energisa transformou o cenário elétrico do estado, desligando 13 usinas termelétricas e consolidando uma matriz mais limpa, eficiente e sustentável.
O impacto ambiental da iniciativa é expressivo: desde 2021, mais de 1 milhão de toneladas de gás carbônico (CO₂) deixaram de ser emitidas na atmosfera, o mesmo que plantar cerca de 44 milhões de árvores ou preservar uma área de floresta equivalente a mais de 30 mil campos de futebol.
“Neste momento em que o mundo inteiro discute o futuro do planeta, é motivo de orgulho trabalhar em uma empresa que intensifica seus esforços para gerenciar impactos na economia, no meio ambiente e na sociedade”, destaca André Theobald, diretor-presidente da Energisa Rondônia.
Subestações no lugar de termelétricas
Com o desligamento das térmicas e a construção de 25 novas subestações, o sistema elétrico de Rondônia ficou mais sustentável, moderno e confiável. A usina de Pacaranã, em Espigão do Oeste, foi a última a ser desativada, em dezembro de 2022, marcando o fim do uso de fontes movidas a diesel no fornecimento de energia do estado.
Hoje, Rondônia conta com infraestrutura energética robusta, capaz de sustentar seu crescimento industrial e econômico. Qualquer empresa que deseje investir ou se estabelecer no estado encontra energia suficiente e de qualidade para operar, impulsionando o desenvolvimento regional e ampliando as oportunidades de geração de emprego e renda.
Eficiência energética e consumo consciente
Além da descarbonização, a Energisa vem fortalecendo ações voltadas ao uso racional e sustentável da energia por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE). Em Rondônia, já foram investidos mais de R$ 60 milhões em projetos que modernizam instalações elétricas de hospitais, escolas, instituições sociais e órgãos públicos, além de iniciativas que incentivam hábitos de consumo mais conscientes.
Essas ações geram uma economia anual de cerca de 25 mil megawatts-hora (MWh), energia suficiente para abastecer 10 mil residências populares, e já evitaram a emissão de aproximadamente 3,1 mil toneladas de CO₂ na atmosfera. O programa também realiza campanhas educativas e orientações à população sobre como reduzir o desperdício e otimizar o uso da energia no dia a dia.
“A eficiência energética é um dos caminhos mais rápidos e acessíveis para reduzir impactos ambientais. Quando a comunidade consome de forma consciente, todos ganham: o meio ambiente, a economia e o futuro das próximas gerações”, pontua Theobald.
