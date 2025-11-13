TRABALHADOR

Em Rondônia, modernização do vale-alimentação alcança 44,2 mil trabalhadores e 728 empresas

Restaurantes, padarias, mercados e outros estabelecimentos do segmento de alimentação se beneficiam, já que a aceitação de vales e cartões amplia o fluxo de clientes, fortalece o setor e gera previsibilidade financeira