Eleições Gerais a menos de 12 meses, Janela Partidária favorece deputados a mudarem de partidos, dinheiro de multas revertido a pequenos produtores rurais

Publicada em 04/11/2025 às 14h00
Eleições – Muita gente estranha a intensa mobilização, que já ocorre em Rondônia visando as eleições gerais de outubro do próximo ano. O eleitor terá a oportunidade de reeleger ou eleger o presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado nos 26 Estados e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Não teremos eleições a prefeito, vice e vereador, que foram realizadas em outubro de 2024. Rondônia é um Estado jovem, pouco mais de 44 de fundação, um dos mais jovens do País, vem em fase crescente de desenvolvimento político, social e econômico-financeiro. O Estado está entre os seis maiores rebanhos bovinos do País e lidera como Estado livre da febre aftosa. Na safra de grãos (soja, milho, café) 2024/25 a produção foi de 5,42 milhões de toneladas.
Eleições II – Com o Estado em franco crescimento, a política é um dos assuntos predominantes no campo e na cidade, por isso a mobilização já é intensa e crescente com vários pré-candidatos já trabalhando os nomes em busca do apoio popular. Não há dúvida, que as eleições à presidência são as mais importantes, mas a disputa pela sucessão estadual, Congresso Nacional (Senado e Câmara) e Assembleia Legislativa já é intensa no Estado. É importante lembrar, que as eleições serão realizadas em outubro do próximo ano e já estamos na primeira semana de novembro, ou seja, faltam pouco mais de 11 meses para os brasileiros voltarem às urnas para escolha dos seus governantes, seja no Executivo ou Legislativo.
Filiação – O prazo para filiação partidária com condições de disputar as eleições é de seis meses antes. Os deputados que não estiverem satisfeitos em seus partidos poderão optar pela mudança, dentro da Janela Partidária (7 de março a 5 de abril). Em Rondônia há expectativa, que vários deputados (federais e estaduais) mudarão de partidos. O federal, Fernando Máximo, no União Brasil. Ele pretende concorrer a governador, mas deverá optar por outro partido. Talvez o Podemos, presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. Lúcio Mosquini (MDB), também federal, que trabalha a reeleição também deverá optar por outro partido. No segmento estadual a expectativa é que vários parlamentares trocarão de sigla aproveitando a Janela Partidária, para não perder o mandato, que pertence ao partido.
Filiação II – A Assembleia Legislativa (Ale) tem 24 deputados. Dois não disputarão a reeleição, Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) e Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras), que concorrerão ao Senado e Câmara Federal, respectivamente. Alguns mudaram de partido. Ismael Crispin, de São Miguel do Guaporé, que se elegeu pelo PSD, mudou para o MDB, agora está sem partido e não definiu em qual se filiará. Luizinho Goebel e Taíssa Sousa, eleitos pelo PSC, estão no Podemos, mas deverão se filiarem ao PL. Os demais, ainda, não se manifestaram sobre a possibilidade de mudarem de partido, mas deveremos ter novidades até o período da Janela Partidária, do próximo ano. A princípio não se tem informações sobre a possibilidade de outros deputados trocarem de partido, antes das eleições gerais de 2026.
Coerência – A sugestão do procurador da República Gabriel de Amorim, representante do Ministério Público Federal (MPF) na audiência pública para discutir a possibilidade de transformar dinheiro de multas em assistência técnica para pequenos produtores rurais é das mais importantes, sensata, coerente. A proposta apresentada na audiência da Comissão da Agricultura do Senado, realizada na Assembleia Legislativa (Ale) de Rondônia, deve ser analisada e, após ajustada, ser aplicada, pois irá favorecer pequenos agricultores, que estão em dificuldades financeiras, devido as multas. Com os recursos disponíveis os pequenos agricultores poderão melhorar a qualidade e a eficiência. É a mesma situação, que sempre cobramos das apreensões de balsas, equipamentos, motores, veículos de garimpeiros, que atuam ilegalmente no Rio Madeira na extração clandestina de ouro. O que for apreendido com os garimpeiros deveria ser doado a prefeituras, pequenos produtores rurais, associações, entidades assistenciais, etc. Se evitaria a insensatez de tocar fogo em tudo e ainda poluir o rio e o meio ambiente.
Respigo
O ex-Secretário Geral da Assembleia Legislativa (Ale), Arildo Lopes promoveu um café da manhã de despedida do cargo, que ele deixou na sexta-feira (31). Arildo é o novo Secretário Geral de Governo (SGG) da Prefeitura de Porto Velho, e tem um enorme desafio pela frente em uma área que conhece como ninguém, a política, a administração pública +++ Ele deve assumir esta semana o comando da SGG (a nomeação foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira). E provavelmente deverá oferecer um café da manhã nos próximos dias, como aconteceu na sua despedida na Ale-RO +++ Circula informação junto a cúpula administrativa na Prefeitura de Porto Velho, que o prefeito Leo Moraes (Podemos), irá promover mudanças em sua equipe de governo a partir do próximo ano. Alguns secretários, adjuntos e assessores, não estariam conseguindo acompanhar o ritmo da administração e serão substituídos +++ Na coluna de segunda-feira (2) colocamos nota sobre a possibilidade de um conhecido político assumir o comando do DER-RO. O nome não pode ser noticiado, porque o martelo, ainda, não foi batido, mas podemos garantir, que tem “boi na linha”...
Comentários
