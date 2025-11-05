Deputado Lúcio Mosquini recebe lideranças de vários municípios de Rondônia em Brasília

Publicada em 05/11/2025 às 10h29
O deputado federal Lúcio Mosquini recebeu, nesta terça-feira (04), em seu gabinete em Brasília, diversas lideranças municipais de Rondônia, entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diferentes regiões do estado. O encontro reforçou o compromisso do parlamentar em ouvir de perto as demandas locais e buscar soluções que contribuam para o desenvolvimento regional e o fortalecimento dos municípios.
Durante a agenda, foram discutidos temas relacionados à infraestrutura, saúde, educação, agricultura e desenvolvimento urbano, entre outras pautas prioritárias de cada cidade. Mosquini destacou que cada município tem suas particularidades e necessidades específicas, e que o papel do deputado é justamente atuar como ponte entre as prefeituras e o governo federal, garantindo que os recursos cheguem onde realmente fazem a diferença.
“Nosso trabalho é ouvir, acolher e buscar caminhos para que as prefeituras possam atender melhor a população. É gratificante ver prefeitos e vereadores comprometidos com o progresso de suas cidades. Estamos unidos pelo mesmo propósito: fazer Rondônia crescer”, destacou o deputado.
A reunião reafirma o papel de Lúcio Mosquini como um parlamentar atuante e presente na vida municipalista, comprometido com o desenvolvimento de todo o estado. Com uma trajetória marcada por resultados concretos e pela aproximação com as lideranças locais, o deputado segue trabalhando para que Rondônia continue avançando com força e representatividade em Brasília.
