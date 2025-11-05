Deputado Cirone Deiró destinou R$ 500 mil para a compra de motocicletas que atenderão os agentes de saúde de Cacoal

Publicada em 05/11/2025 às 10h13
O deputado Cirone Deiró destinou R$ 500 mil para a aquisição de motocicletas destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Endemias de Cacoal. O valor foi depositado na conta da Prefeitura em 09 de setembro de 2025. Atualmente, a equipe do prefeito Adailton Fúria está conduzindo o processo de licitação para a aquisição das motocicletas, que vai proporcionar a esses profissionais melhores condições de trabalho para desempenharem suas funções essenciais na saúde preventiva e na orientação da população. Os agentes de saúde, percorrem diariamente, longas distâncias em visitas domiciliares, com o objetivo de promover a saúde e evitar doenças.
De acordo com o deputado Cirone Deiró, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ocupam uma posição estratégica na rede de saúde, servindo como porta de entrada para os serviços disponíveis à população. “Esses profissionais da saúde são responsáveis por facilitar o agendamento de consultas, a solicitação de exames e o encaminhamento de pacientes, desempenhando um papel importante na promoção e prevenção da saúde, principalmente em áreas mais vulneráveis,”reconheceu.
Cirone ressaltou que a importância desses profissionais é amplamente reconhecida em todo o Brasil, uma vez que eles desempenham um papel fundamental na identificação e controle de doenças, além de promoverem ações educativas e de conscientização nas comunidades. “Com este novo investimento, espera-se que os Agentes de Saúde e de Endemias de Cacoal ampliem ainda mais o alcance de suas atividades, contribuindo, assim, para a melhoria da saúde pública e a qualidade de vida da população”, afirmou.
A liberação dos recursos atendeu a solicitação da vereadora Nice Condaque e tem como objetivo fortalecer o trabalho dos ACS e dos Agentes de Endemias. “É um compromisso que mantenho com o fortalecimento da rede municipal de saúde, especialmente com a saúde preventiva. A presença dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes Comunitários de Endemias nas casas dos pacientes é fundamental para a orientação em saúde preventiva, especialmente para idosos e acamados", afirmou Cirone.
Nice Condaque classificou a parceria mantida com o deputado Cirone Deiró, como de grande relevância no atendimento das necessidades da população local. “Agradeço o empenho e a sensibilidade do deputado Cirone, que destinou recursos para atender os agentes de saúde e de endemias, que desempenham uma função de extrema importância para a população”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!