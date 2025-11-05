Deputado Alex Redano destaca a importância da AMA-RO e reforça apoio à causa autista em Rondônia

Publicada em 05/11/2025 às 08h10
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu com alegria o convite para conhecer de perto a história e o trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rondônia (AMA-RO), instituição que há 25 anos atua com dedicação no atendimento e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado.
Fundada em 21 de outubro de 2000, em Porto Velho, a AMA-RO nasceu do sonho e da união de famílias que buscavam um espaço de acolhimento, educação e desenvolvimento para seus filhos. Desde então, a associação vem superando desafios e se consolidando como referência no atendimento a crianças e jovens autistas em Rondônia.
Em 2024, a AMA-RO deu mais um passo importante ao mudar-se para uma nova sede, localizada na Rua Anari, onde passou a atender 144 alunos com serviços essenciais de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Recentemente, a associação também recebeu uma excelente notícia: com o apoio do governador Marcos Rocha, foi oficializada a doação de uma área de 5.000 m² no Parque dos Tanques, onde será construída a tão sonhada sede própria da instituição.
Alex Redano ressaltou que essa conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído com amor, dedicação e compromisso com a inclusão. “A história da AMA-RO é uma inspiração para todos nós. São 25 anos de lutas, avanços e conquistas que mostram o quanto é possível transformar vidas quando há união e propósito. Coloco-me à inteira disposição para continuar apoiando essa causa tão nobre, que garante dignidade e oportunidades a tantas famílias rondonienses”, afirmou o parlamentar.
O deputado reforçou ainda que a Assembleia Legislativa tem sido parceira de projetos que promovem a inclusão social e o atendimento especializado às pessoas com autismo, reafirmando o compromisso do Poder Legislativo com políticas públicas voltadas à saúde, educação e bem-estar das famílias de Rondônia.
Foto: Rafael Oliveira
