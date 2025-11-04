Deputado Alan Queiroz destina R$ 30 mil para fortalecer o Centro de Reabilitação em Guajará-Mirim

Publicada em 04/11/2025 às 13h40
Com o objetivo de fortalecer o atendimento a pessoas em processo de recuperação e oferecer melhores condições de acolhimento, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 30 mil ao Centro de Reabilitação de Guajará-Mirim. Atendendo ao pedido do vereador Davino Serrath, o investimento representa mais um passo no compromisso do parlamentar com a saúde e o bem-estar da população.
Recurso será aplicado em melhorias estruturais e na aquisição de equipamentos essenciais para o funcionamento do centro (Foto: Assessoria Parlamentar)
O recurso será aplicado em melhorias estruturais e na aquisição de equipamentos essenciais para o funcionamento do centro, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais qualidade no serviço prestado. A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à reabilitação e ao apoio de pessoas em tratamento de dependência química, física ou emocional, assegurando um ambiente mais acolhedor e humanizado.
Segundo o deputado Alan Queiroz, o investimento é uma forma de apoiar o trabalho realizado pela instituição e de contribuir diretamente com quem mais precisa.“O centro de reabilitação desenvolve um papel essencial na recuperação de tantas pessoas e famílias. Destinar esse recurso é reconhecer o esforço de quem está na linha de frente, cuidando, acolhendo e oferecendo uma nova oportunidade de vida”, destacou o parlamentar.
Com esse investimento, o centro de reabilitação ganha mais condições de oferecer um atendimento digno e eficiente, reafirmando o compromisso do deputado Alan Queiroz com a saúde, a recuperação e a inclusão social. A ação reforça que cuidar das pessoas é, acima de tudo, investir no futuro e na esperança de dias melhores para todos.
