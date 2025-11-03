Deputada Sílvia Cristina apresenta trabalho do Centro de Reabilitação ao vice-governador Sérgio Gonçalves

Publicada em 03/11/2025 às 16h05
A deputada federal Sílvia Cristina apresentou na manhã desta segunda-feira (03), o Centro de Reabilitação Dream da Amazônia ao vice-governador Sérgio Gonçalves. O Centro é fruto do mandato da parlamentar, em parceria com a fundação Pio XII, onde ela já destinou mais de R$ 55 milhões, investimento que inclui construção, compra de equipamentos e manutenção da unidade, que realiza quase 20 mil procedimentos ao mês.
“Foi um momento importante, pois o trabalho do Centro atende pacientes de todo o Estado e o vice-governador pode conhecer em detalhes como são realizados os procedimentos, os equipamentos disponíveis e o acolhimento digno e humanizado. Quanto mais a sociedade e os representantes conhecem esse trabalho, acredito que fortalece e amplia a possibilidade de investimentos, de parcerias e de cuidado com a nossa gente”, disse a deputada.
O Centro realiza atendimento em reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências. Eles percorreram alas do Centro, incluindo a sala de robótica e a oficina de órteses e próteses.
O vice-governador se mostrou impressionado com a estrutura e os equipamentos de última geração, que estão disponíveis para tratamento de reabilitação, com tecnologia e inovação.
“São quase 20 mil procedimentos, os mais variados, que são realizados no Centro todos os meses. É um número grandioso, com um atendimento diferenciado. Isso mostra que é possível sim fazer saúde pública de qualidade. É um exemplo concreto e que nos orgulha, pela estrutura oferecida ser melhor do que a de outros centros do país”, completou Sérgio.
