Deputada Gislaine Lebrinha acompanha ampliação do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé

Publicada em 05/11/2025 às 08h00
Deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) (Foto: Assessoria Parlamentar)
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) acompanhou a ampliação do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé. A obra, que já está em execução, conta com investimento superior a R$ 3 milhões e representa um avanço na estrutura de saúde do município. O pedido foi apresentado pelos vereadores Pastor Eber Lopes, Agnielde e Jorge Honorato. Eles participaram da agenda da parlamentar e visitaram o local das obras. Também estiveram presentes o diretor adjunto do hospital, Jobson, e a diretora da unidade, Jéssica.
Ampliação do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (Foto: Assessoria Parlamentar)
A nova estrutura inclui um laboratório já em funcionamento e melhorias que garantem melhores condições de atendimento. Segundo a deputada Gislaine Lebrinha, o investimento é resultado do trabalho conjunto entre o Legislativo e o Executivo estadual. “A ampliação do hospital é uma conquista importante para São Francisco do Guaporé. Nosso compromisso é garantir recursos para fortalecer o sistema de saúde e atender melhor a população”, afirmou a parlamentar.
O município possui mais de R$ 2 milhões empenhados para a continuidade de cirurgias, além de investimentos nas áreas de ginecologia e obstetrícia. A deputada agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela parceria nas ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública. “O Governo de Rondônia tem sido um grande parceiro nesse processo. Essa união de esforços é essencial para o desenvolvimento do estado e para oferecer mais qualidade de vida aos rondonienses”, declarou Lebrinha.
